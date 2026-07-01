От денег до любви: названы знаки зодиака, для которых июль станет лучшим месяцем за годы

Гороскоп на июль 2026 года обещает неожиданные повороты, приятные сюрпризы и новые возможности. Обстоятельства начнут складываться удачно для многих, но особенно сильную поддержку планет почувствуют четыре знака зодиака, передает Zakon.kz.

Лев

Для Львов начинается один из самых благоприятных периодов за последние годы. Венера находится в вашем знаке до 9 июля, усиливая привлекательность, уверенность и личное обаяние. А уже 30 июня к ней присоединяется Юпитер, который останется во Льве более года, пишет YourTango.

Такое сочетание открывает двери к новым возможностям. Юпитер бывает в вашем знаке лишь раз в 12 лет, поэтому сейчас наступает время личного роста, признания и изобилия. Вам будет легче привлекать нужных людей, выгодные предложения и интересные проекты.

Первые дни июля особенно благоприятны для подготовки к будущим достижениям. Из-за Ретроградного Меркурия лучше не спешить с запуском новых дел, зато можно успешно строить планы и готовиться к активным действиям.

После 9 июля Венера перейдет в Деву, что благоприятно скажется на финансовой сфере и поможет укрепить уверенность в собственных силах.

До 22 июля Солнце остается в Раке, помогая избавиться от внутреннего напряжения и завершить давние эмоциональные вопросы. Ретроградный Меркурий также располагает к уединению, самоанализу и переосмыслению целей.

Марс в Близнецах усилит вашу социальную активность. Общение, встречи с друзьями и полезные знакомства сделают июль насыщенным, счастливым и плодотворным.

Рак

Начало июля принесет Ракам финансовые возможности благодаря Венере во Льве. Она поможет укрепить материальное положение и повысить самооценку. Еще более значимое событие – переход Юпитера во Льва 30 июня, где он останется до июля 2027 года.

Следующие 12 месяцев могут стать периодом финансового роста. Возможны повышение, новая работа, успешные инвестиции или другие источники дохода. Юпитер поможет изменить отношение к деньгам и приблизиться к финансовой стабильности.

С 9 июля Венера перейдет в Деву, делая особенно приятными поездки, встречи с друзьями и общение с родственниками. Этот период отлично подходит для небольших путешествий и укрепления отношений с близкими.

До 22 июля Солнце остается в вашем знаке, поэтому внимание окружающих будет приковано именно к вам. Это благоприятное время для личного развития и реализации важных планов.

Новолуние 14 июля станет символической точкой отсчета нового жизненного цикла. Используйте этот момент, чтобы определить свои цели и представить, каким вы хотите видеть следующий год своей жизни.

Ретроградный Меркурий до 22 июля побудит пересмотреть личные планы, имидж и приоритеты. Несмотря на возможные задержки, этот период поможет получить ценную информацию, которая пригодится в будущем. Благодаря поддержке Юпитера и Венеры июль обещает стать временем удачи и изобилия.

Овен

Для Овнов июль станет месяцем ярких событий и приятных возможностей. Венера проходит через ваш пятый дом любви, творчества и удовольствий, поэтому вас ждет больше общения, приглашений и романтических моментов.

Одинокие представители знака могут познакомиться с интересным человеком, а семейные Овны будут чаще радоваться времени, проведенному с близкими. Благоприятным окажется этот период и для тех, кто воспитывает детей или работает с ними.

30 июня Юпитер входит во Льва, открывая год, наполненный радостью, вдохновением, романтикой и новыми впечатлениями. Его влияние усилит уверенность в себе и поможет раскрыть таланты.

Поскольку такой транзит происходит лишь раз в 12 лет, он может принести судьбоносные знакомства, новые отношения или даже важные семейные события.

После перехода Венеры в Деву внимание сместится на работу, здоровье и повседневные привычки. Вам будет проще начать заниматься собой, изменить образ жизни или повысить эффективность в профессиональной сфере. Поддержка двух самых благоприятных планет делает этот период особенно ценным.

Стрелец

Июль откроет перед Стрельцами новые горизонты. До 9 июля Венера находится во Льве, а с 30 июня туда же переходит Юпитер. Их влияние будет связано с путешествиями, обучением, расширением кругозора и получением нового опыта.

Вы можете заинтересоваться новой темой, пройти обучение, посетить семинар или открыть для себя направление, которое изменит ваше мировоззрение. Полезными окажутся знакомства с людьми, способными вдохновить вас на развитие.

После 9 июля Венера перейдет в Деву и поможет добиться успехов в карьере. Возможны повышение доходов, интересные проекты или признание профессиональных заслуг. Ваше влияние на окружающих заметно усилится.

Марс в Близнецах активизирует сферу партнерства. Больше внимания потребуют отношения с любимым человеком, деловыми партнерами и коллегами. Социальная жизнь станет очень насыщенной.

С 22 июля Солнце войдет во Льва и соединится с Юпитером, создавая благоприятные условия для путешествий, расширения планов и реализации смелых идей. Во второй половине месяца возрастет вероятность поездок и новых впечатлений.

Одновременно Ретроградный Меркурий поможет навести порядок в вопросах общих финансов, бюджета и обязательств. Такой пересмотр позволит увереннее двигаться вперед и сделает конец июля особенно успешным.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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