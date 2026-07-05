Будьте аккуратнее со своими желаниями: гороскоп на 5 июля

Астрологи опубликовали гороскоп на 5 июля 2026 года для всех знаков зодиака. Что предсказывают звезды – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня взгляды Овна будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Овну будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Овен по своей воле влезать сегодня будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на спокойное решение своих собственных задач. И это правильно, потому что именно такое вот душевное равновесие обеспечит ему сегодня благосклонность фортуны.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня в голову Тельца может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Тельцу сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться. Другой вопрос – сколько сил и средств на это понадобится? И какую дыру в финансах эта идея оставит?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы способны показать в своих делах очень неплохие результаты. Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Близнецы могут испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема. Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня девизом дня у Рака станет: "Быстрее, выше, сильнее!". Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Рака все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого, если не давать воли негативным эмоциям и не насмешничать? И еще одна вещь, за которую Раку сегодня ни в коем случае нельзя браться, – это за азартные игры: затянет!

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в душе Льва проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Льву подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня творческий потенциал Девы достигнет максимума! В этот день ей не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься, небрежно оставляя за спиной недовольных конкурентов. Сегодня у Девы есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня перед Весами редко будет возникать дилемма "хочу-не хочу". На первом месте будет стоять слово "надо". При этом любые свои обязанности Весам сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердствуйте, чтобы выскочкой не прослыть. И с эмоциями аккуратнее! Может полыхнуть...

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня ничто не сможет испортить Скорпиону настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Скорпиона на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более что талантов у Скорпиона из-за них меньше не станет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Стрельцов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа сегодня будут склонять Стрельца к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было! Ну а что касается других дел, они сегодня обещают идти хорошо.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Козерогу полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! Сосредоточьтесь лучше на своих – в этом случае звезды гороскопа предвещают вам финансовый успех. В противном же случае весь день может пойти наперекосяк. Особенно Водолею следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы могут осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное и полезное – сегодня вы можете добиться грандиозных успехов и в бизнесе, и в карьере. Ну или хотя бы уборку сделайте, или шопингом займитесь.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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