Касым-Жомарт Токаев поздравил народ и президента Алжира
Фото: Акорда
5 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с Днем независимости Алжирской Народной Демократической Республики, сообщает Zakon.kz.
Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Акорды.
"Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов", – говорится в поздравлении.
Президент Казахстана пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Алжира – благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил казахстанцев с национальным праздником.
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