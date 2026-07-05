Касым-Жомарт Токаев поздравил народ и президента Алжира

Фото: Акорда

5 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с Днем независимости Алжирской Народной Демократической Республики, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Акорды. "Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов", – говорится в поздравлении. Президент Казахстана пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Алжира – благополучия и процветания. Ранее Токаев поздравил казахстанцев с национальным праздником.

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