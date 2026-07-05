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Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются миллиардеры

Деньги, богатство, стиль, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 08:30 Фото: magnific
Когда дело доходит до привлечения денег и успеха, Вселенная часто отдает предпочтение определенным знакам. Астрологи выявили пять знаков зодиака, которые чаще всего бывают богаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, используя список миллиардеров Forbes за 2022 год, британский кредитор Cashfloat определил, какие знаки зодиака в этом списке встречаются чаще всего.

Весы

Вы способны привлечь богатство, необходимое для того, чтобы жить так, как вы хотите. Согласно данным Forbes, под вашим знаком зодиака рождены 32 миллиардера. Ваше обаяние также делает вас опытным переговорщиком и специалистом по налаживанию связей, что выгодно вам и вашему кошельку. В вопросах финансов вы стратегически мыслите и уравновешены. Вы готовы пойти на просчитанный риск, но только после проведения необходимого исследования. Вы не боитесь играть в долгую игру, потому что верите в свой успех.

Рыбы

Вы – один из любимцев Вселенной. Находясь под влиянием Юпитера, планеты снов, вы обладаете удивительной способностью воплощать свои идеи в жизнь и чудесным образом получать за это деньги. Вы не боитесь преследовать цели, которые другие сочли бы надуманными. Конечно, это верно только в том случае, если вы уверены, что это правильный шаг. Ваши внутренние ощущения почти никогда не подводят вас, особенно когда дело касается денег. Тем не менее, вы не выставляете свое богатство напоказ.

Телец

Вы не боитесь признать, что деньги – ваша главная мотивация. Некоторые считают, что вы скупы, но на самом деле вы знаете, чего хотите, а это – роскошная жизнь. Вы готовы усердно работать и копить. Как только вы поставите перед собой цель, ничто не сможет остановить вас на пути к ее достижению. У вас сильная трудовая этика и терпение, необходимое для долгосрочного успеха. Некоторые могут назвать вас упрямым, но в данном случае это вам на пользу.

Лев

Если Льву что-то и свойственно, так это смелость. Поэтому этот огненный знак привлекает внимание Вселенной. Вы – прирожденный магнит для денег, и богатство всегда само к вам приходит. Пока люди боятся отдавать свои честно заработанные деньги, вы невероятно щедры. Вы всегда готовы помочь кому-либо. Удивительно, но это приносит пользу вашему банковскому счету. Вселенная вознаграждает вашу щедрость еще большим богатством.

Овен

Другие могут предостерегать вас от импульсивных действий, но каким-то образом ваши авантюры всегда окупаются. Со стороны кажется, что вам даже не нужно переводить дух, прежде чем попробовать снова. Вы целеустремленны и амбициозны, и ваша главная суперсила – это способность действовать. Вы не из тех, кто будет сидеть сложа руки, ожидая, пока кто-то другой сделает за вас тяжелую работу. Вы также не собираетесь тратить время на сомнения в себе. Вы знаете, на что способны, и полностью уверены, что сможете достичь величия.

Ранее астрологи раскрыли, какие превратности судьбы настигнут все знаки зодиака на грядущей неделе.

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Аксинья Титова
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