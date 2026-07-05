Люди с "божественной аурой": названы даты рождения тех, кто очаровывает окружающих
Издание The Times of India пишет, что существуют определенные даты рождения, наделяющие своих носителей особой духовной ведомостью, божественной аурой и мощными вибрациями. Энергетика таких людей считается священной: они способны мгновенно менять атмосферу в любом пространстве, а окружающих к ним тянет на подсознательном уровне.
Ниже представлен разбор дат рождения, которые обладают самой сильной личностью и непреодолимой силой притяжения.
Даты рождения: 1, 10, 19, 28 – Рожденный король
Люди, рожденные в эти дни, находятся под управлением Солнца. Они уверенны, смелы и эгоистичны, и несут в себе энергию короля. Обычно их невозможно игнорировать, потому что их присутствие могущественно и его нельзя не заметить.
Они прирожденные лидеры, которые берут под контроль любую ситуацию. Они уже знают, чего хотят в жизни, и никогда не боятся самостоятельно принимать любые решения.
Их индивидуальность – их настоящая сила, и кажется, будто их ведет божественная сила.
Даты рождения: 5, 14, 23 – Хорошие коммуникаторы
Люди числа 5 находятся под управлением Меркурия. Они обладают прекрасными коммуникативными навыками, а также хорошим интеллектом. Эти личности обладают чувством юмора и обаянием.
Они способны привлечь кого угодно своим приятным общением – и именно поэтому устанавливают прочную связь с людьми, которых встречают. Чаще всего такие люди становятся центром внимания благодаря своей живой и радостной натуре.
Они способны привлечь любого, ведь люди чувствуют себя комфортно рядом с ними и радуются их обществу. Таких людей часто называют и целителями, потому что они исцеляют своими мыслями и поведением.
Даты рождения: 6, 15, 24 – Привлекательные
Люди, рожденные в эти дни, находятся под управлением Венеры. Они от природы привлекательны и красивы. У них приятная личность, и их естественно влечет к роскоши.
Их обаяние настолько сильно, что людей невольно к ним тянет. Их сила – в заботливой натуре и в том, как они дают другим почувствовать себя ценными.
Таким людям советуют сосредоточиться на собственной самоценности.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
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