Как соцсети и плохая еда стремительно лишают нас волос, ответил эксперт

Стресс играет важную роль в запуске процессов, ведущих к интенсивному выпадению волос. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог Мария Халдина, передает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", выпадение волос на фоне стресса корректнее называть не эпидемией, а пандемией.

Среди других причин она отметила некачественную пищу, малоподвижный образ жизни и информационную перегрузку.

"Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды. Не последнюю роль играет информационная перегрузка. Хотя ученые отмечают, что влияние социальных медиа на психику переоценивается, это лишь дополнительный механизм", – рассказала трихолог.

Дерматолог дополнила, что сейчас наблюдается эффект синергии, когда несколько негативных факторов накладываются друг на друга, ускоряя процесс разрушения волосяных луковиц, запуская процесс истончения волос и их выпадения.

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