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Как соцсети и плохая еда стремительно лишают нас волос, ответил эксперт

мужчина лысый, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 21:17 Фото: pixabay
Стресс играет важную роль в запуске процессов, ведущих к интенсивному выпадению волос. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог Мария Халдина, передает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", выпадение волос на фоне стресса корректнее называть не эпидемией, а пандемией.

Среди других причин она отметила некачественную пищу, малоподвижный образ жизни и информационную перегрузку.

"Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды. Не последнюю роль играет информационная перегрузка. Хотя ученые отмечают, что влияние социальных медиа на психику переоценивается, это лишь дополнительный механизм", – рассказала трихолог.

Дерматолог дополнила, что сейчас наблюдается эффект синергии, когда несколько негативных факторов накладываются друг на друга, ускоряя процесс разрушения волосяных луковиц, запуская процесс истончения волос и их выпадения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперты рассказали, какую опасность для волос могут таить зимние головные уборы.

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Канат Болысбек
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