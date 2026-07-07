Что посмотреть: восемь научно-фантастических фильмов про будущее без прикрас

Будущее в научной фантастике часто оказывается местом, где человечество расплачивается за собственные технологии, сталкивается с жестким контролем, экологическими катастрофами, искусственным интеллектом и моральными дилеммами, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT представило подборку фильмов, показывающих разные версии завтрашнего дня – тревожные, масштабные и заставляющие задуматься.

Тайна 7 сестер (2017)

В мире, где перенаселение привело к жестким ограничениям рождаемости, существование многодетной семьи становится преступлением. Семь сестер-близнецов всю жизнь скрываются от государства, выдавая себя за одного человека и появляясь на публике строго по очереди.

Немой (2018)

Берлин середины XXI века превратился в высокотехнологичный мегаполис, где передовые разработки соседствуют с криминальным подпольем. Немой бармен Лео отправляется искать бесследно исчезнувшую возлюбленную и все глубже погружается в мир нелегальной медицины, кибертехнологий и опасных сделок.

Парадокс Кловерфилда (2018)

На фоне глобального энергетического кризиса международная команда ученых проводит эксперимент на орбитальной станции, надеясь найти источник практически неисчерпаемой энергии. Однако успешный запуск установки приводит к последствиям, которых никто не ожидал.

Закат цивилизации (2018)

Питера давно преследуют пугающие видения о гибели человечества, из-за чего окружающие начинают считать его психическое состояние нестабильным. Но однажды кошмары становятся реальностью, когда Земля подвергается внезапной атаке высокоразвитой цивилизации.

Ио (2019)

Экологическая катастрофа сделала Землю практически непригодной для жизни, и большинство людей переселилось на спутник Юпитера. Молодая исследовательница Сэм остается среди последних жителей планеты, продолжая искать способ вернуть человечеству родной дом.

Мать против андроидов (2021)

Будущая мать узнает о беременности буквально в тот момент, когда обслуживающие людей андроиды начинают массовое восстание. Спустя несколько месяцев она вместе с возлюбленным отправляется через разрушенную страну, надеясь добраться до безопасного убежища до рождения ребенка.

Код 8: Часть 2 (2023)

В обществе будущего люди со сверхспособностями остаются гражданами второго сорта и вынуждены постоянно сталкиваться с дискриминацией. После выхода из тюрьмы Коннор оказывается втянут в противостояние с коррумпированными полицейскими, использующими высокотехнологичных роботов для сокрытия собственных преступлений.

Космонавт (2024)

Во время продолжительной одиночной экспедиции к загадочному космическому облаку чешский космонавт постепенно начинает ощущать последствия полной изоляции. Вскоре на борту появляется необычный разумный спутник, принимающий форму гигантского паука и способный разговаривать с человеком. Их общение постепенно превращается в откровенный разговор о страхах, сожалениях и человеческих отношениях.

Ранее мы представляли девять фантастических фильмов, где герой попадает в чужой мир.