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Что посмотреть: девять фантастических фильмов, где герой попадает в чужой мир

Актеры, сцена, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 07:38 Фото: кадр из фильма "Запретное царство (2008)"
В некоторых фильмах герои не просто сталкиваются с магией, а оказываются в мире, где привычные правила больше не работают. Представляем подборку кинокартин, в которых переход в другой мир становится для героя проверкой на внимательность и способность быстро меняться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Ixbt, здесь желания персонажей могут стать ловушкой, а случайная находка может обернуть красивую сказку чужой войной.

Лабиринт (1986)

Девушка остается дома с маленьким ребенком и на эмоциях произносит желание, которое нельзя произносить. Сказочные существа забирают малыша, а перед героиней ставят почти издевательское условие: пройти огромный лабиринт за ограниченное время, иначе ребенок останется в королевстве гоблинов. Этот мир построен на обмане, иллюзиях и странной логике, где дверь может вести не туда, помощник может предать, а правильный путь иногда выглядит как ошибка.

Звездная пыль (2007)

В маленькой английской деревне есть стена, за которой начинается запретная земля. Молодой человек, желая доказать серьезность своих чувств, обещает принести упавшую звезду и нарушает границу, за которую обычным людям ходить нельзя. За стеной его ждет не романтическая прогулка, а живой магический мир с ведьмами, дворцовыми интригами, воздушными пиратами и охотой за тем, что кажется бесценным сразу нескольким сторонам.

Запретное царство (2008)

Американский подросток, увлеченный старыми фильмами о боевых искусствах, находит в лавке древний посох и неожиданно оказывается в фантазийной версии древнего Китая. Там его знания из кино почти ничего не стоят: мир живет по законам легенды, где оружие может быть реликвией, случайный путник – частью пророчества, а дорога домой зависит от задания, которого он не выбирал.

Алиса в Стране чудес (2010)

Девушка во время скучного приема замечает белого кролика, уходит за ним и падает в мир, который когда-то считала детским сном. Странная страна живет под властью жестокой королевы, обычная логика там рассыпается на каждом шагу, а разговоры похожи на ловушку. Чтобы выбраться, героине нужно понять, кем она сама хочет быть, когда чужие правила требуют от нее готовой судьбы.

Джуманджи: Зов джунглей (2017)

Четверо подростков во время наказания находят старую игровую приставку и запускают неизвестную игру. Почти сразу их затягивает внутрь, но не как обычных игроков: каждый оказывается в теле выбранного аватара, с чужой внешностью, набором способностей и слабостей. Мир джунглей живет по правилам приключенческой игры: уровни, подсказки, опасные животные, ловушки и ограниченное число жизней. Выйти просто так нельзя.

Спайдервик: Хроники (2008)

После переезда в старый уединенный дом семья сталкивается с событиями, которые можно принять за детские выдумки или обычные странности нового места. Вещи пропадают, в стенах что-то шевелится, вокруг дома будто идет невидимая жизнь. Постепенно дети находят книгу, раскрывающую мир существ, которые все это время существовали рядом с людьми, но оставались скрытыми.

Оз: Великий и Ужасный (2013)

Фокусник из бродячего цирка попадает в смерч и оказывается в волшебной стране, где его сразу принимают не за случайного чужака, а за фигуру из местных преданий. Сначала новый мир кажется шансом на славу и богатство: яркие города, странные существа, дворцы, ведьмы, восторженные жители. Но за красочной поверхностью идет борьба за власть, а сам герой быстро понимает, что его фокусы здесь могут навредить ему.

Щелкунчик и четыре королевства (2018)

После семейной утраты юная героиня получает странный подарок, связанный с последней волей матери. Чтобы открыть его, нужен особый ключ, и поиски приводят ее не просто в другую комнату, а в скрытый мир четырех королевств.

Пэн: Путешествие в Нетландию (2015)

Мальчик из сиротского приюта неожиданно оказывается в Нетландии – ярком, опасном и совсем не детском мире, где летающие корабли, шахты, племена и пираты существуют по своим жестоким правилам. Он попадает туда не как герой сказки, а как пленник, которому сначала нужно понять, где он находится и почему вокруг все говорят о судьбе.

Ранее мы представляли пять свежих триллеров-головоломок с закрученным сюжетом.

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Аксинья Титова
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