Колбаса, соки и кола: какую еду наш организм считает злейшим врагом

Неправильное питание признано главной причиной развития жировой дистрофии печени. Известный нутрициолог Сигги Клавьен перечислил продукты и напитки, которые сильнее всего разрушают этот орган, передает Zakon.kz.

Клавьен изданию Daily Mail рассказал, что здоровью печени продукты с высокой степенью переработки, в том числе сосиски, колбасы и бекон. В них содержится большое количество соли, консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов.

Избыток этих веществ негативно влияет на все органы и системы организма, но особенно сильно сказывается на здоровье печени. Кроме того, ультрапереработанные продукты высококалорийны, поэтому злоупотребление ими приводит к набору веса, что тоже вредит печени, предупредил специалист.

Также, как раскрыл Клавьен, значительно повышают риск развития патологий печени сладкие газировки как с сахаром, так и с сахарозаменителями. По словам нутрициолога, дело в том, что печень не распознает искусственные подсластители, поэтому направляет всю свою энергию на борьбу с ними.

"Кроме того, сахарозаменители усиливают окислительный стресс, поэтому лучше выпить бокал красного вина, чем диетическую колу", – заявил специалист.

Клавьен добавил, что для печени могут быть вредны и сладкие негазированные напитки, такие как фруктовые соки и смузи, так как в них много фруктозы. Если злоупотреблять подобными напитками, это существенно повысит нагрузку на печень и спровоцирует воспаление, заключил он.

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