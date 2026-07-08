КГД рассказывает об амнистии в отношении административных штрафов, наложенных органами госдоходов
Фото: pexels
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный Комитетом государственных доходов на тему: "Применение амнистии в отношении административных штрафов, наложенных органами государственных доходов".
В ходе мероприятия будут разъяснены нормы закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции", касающиеся проведения амнистии в отношении штрафов, наложенных органами госдоходов.
Спикер: Ахметов Диас Канатович, руководитель Юридического управления КГД МФ РК.
Также вы услышите ответы на наиболее важные и частые вопросы, поступившие в редакцию до эфира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript