КГД рассказывает об амнистии в отношении административных штрафов, наложенных органами госдоходов

Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный Комитетом государственных доходов на тему: "Применение амнистии в отношении административных штрафов, наложенных органами государственных доходов".

В ходе мероприятия будут разъяснены нормы закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции", касающиеся проведения амнистии в отношении штрафов, наложенных органами госдоходов.

Спикер: Ахметов Диас Канатович, руководитель Юридического управления КГД МФ РК.

Также вы услышите ответы на наиболее важные и частые вопросы, поступившие в редакцию до эфира.