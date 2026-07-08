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КГД рассказывает об амнистии в отношении административных штрафов, наложенных органами госдоходов

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 15:00 Фото: pexels
Смотрите на ПРАВМЕДИА прямой эфир, организованный Комитетом государственных доходов на тему: "Применение амнистии в отношении административных штрафов, наложенных органами государственных доходов".

В ходе мероприятия будут разъяснены нормы закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции", касающиеся проведения амнистии в отношении штрафов, наложенных органами госдоходов.

Спикер: Ахметов Диас Канатович, руководитель Юридического управления КГД МФ РК.

Также вы услышите ответы на наиболее важные и частые вопросы, поступившие в редакцию до эфира.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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