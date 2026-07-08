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Случайная встреча изменит все: три знака зодиака ждут важные перемены

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 01:53 Фото: magnific.com
9 июля представители трех знаков зодиака могут получить неожиданный шанс изменить свою жизнь к лучшему, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов, пишет YourTango, в период прямого движения Хирона случайные встречи способны открыть новые возможности, принести финансовую выгоду и помочь реализовать давно задуманные планы.

Дева

Для Дев этот день может стать началом важных перемен. Неожиданное знакомство или случайная встреча способны привести к перспективному предложению, которое сначала покажется маловероятным. Однако со временем именно оно может открыть путь к профессиональному росту и увеличению доходов.

Козерог

Козерогов ждет удачное знакомство, которое положительно скажется на карьере. Причем встреча произойдет без какого-либо расчета или заранее продуманного плана. По мнению астрологов, в ближайшее время представители знака могут получить поддержку влиятельного человека и воспользоваться новыми возможностями для профессионального развития.

Телец

Тельцам удачу может принести встреча со старым другом. Он способен предложить идею совместного проекта или бизнеса, которая окажется особенно своевременной. Астрологи считают, что такое предложение поможет представителям знака улучшить финансовое положение и станет важным этапом на пути к достижению поставленных целей.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, которые скоро снова почувствуют себя счастливыми.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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