Астрологи пообещали конец трудных времен трем знакам зодиака

9 июля 2026 года, когда Венера перейдет в Деву, трудные времена наконец-то закончатся у трех знаков зодиака. Этот день будет связан с любовью к себе и к окружающему миру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, именно любовь искоренит проблемы, оставляя нас в гораздо лучшем и счастливом состоянии.

Скорпион

Когда вы поймете, что позволяете проблемам безвозмездно занимать место в вашей голове, то почувствуете негодование по поводу потраченного впустую времени. Вы больше не хотите тратить время на сожаления и раз и навсегда положили конец своим трудностям. Пришло время перемен.

Козерог

Когда Венера переходит в Деву, вы можете точно определить, где берут начало трудности в вашей жизни. Вы находите проблему и избавляетесь от нее. У вас совершенно нет терпения продолжать следовать системе или плану, который больше вам не подходит. У вас слишком много самоуважения, чтобы сдаться, и именно поэтому вы способны преодолевать трудности.

Рыбы

Главная причина ваших трудностей в том, что вы согласились на то, чему нет места в вашей жизни. Где-то по пути вы забыли сказать "нет". Однако в четверг, когда Венера перейдет в знак Девы, ситуация изменится. Во время этого транзита говорить "нет" не только легко, но и необходимо. Это то, что вы сделаете, чтобы вернуться на свой путь. Теперь вы можете подняться над ситуацией и снова почувствовать покой.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые не смогут упустить редкую возможность.