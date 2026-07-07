Названы три знака зодиака, которые скоро снова почувствуют себя счастливыми

7 июля 2026 года три знака зодиака наконец-то снова начнут чувствовать себя счастливыми. Нет ничего лучше, чем знать, что трудные времена официально закончились, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, прямое движение Хирона в Тельце оказало на нашу жизнь огромное влияние, и теперь три знака особенно ощутят радость.

Рак

В период прямого движения Хирона вы получаете необходимую помощь от Вселенной. Вы обнаруживаете, что вернуть радость жизни можно всего лишь одним желанием. Если вы хотите снова почувствовать радость, вам нужно лишь принять такое решение. Вы сами контролируете свою радость. Вы попрощаетесь со всем, что стоит на пути к вашему новому счастливому будущему.

Стрелец

Пока Хирон находится в прямом движении в Тельце, вы испытываете неподдельную радость, и вас нисколько не смущает, если кто-то хочет присоединиться к вам в этом веселье. Во вторник вы чувствуете себя общительным и полным надежды. Вы прекрасно осознаете, что иногда вас охватывает мрачное настроение. 7 июля вы снова обретете счастье. Теперь вы готовы, хотите и можете впустить его в свою жизнь.

Водолей

В жизни бывают моменты, когда вы просто вне себя от радости, насколько чудесно все складывается. Именно это доверие дает вам понимание, что даже если вы недавно пережили какие-то трудности, это всего лишь временный этап. 7 июля вы почувствуете, будто Вселенная услышала ваши молитвы. Вы чувствуете себя позитивно и обновленно.

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