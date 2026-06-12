Астрологи пообещали конец трудных времен трем знакам зодиака

12 июня 2026 года у трех знаков зодиака наконец-то закончатся трудные времена. В этот день они придут к выводу, что то, что их мучило, вот-вот окончательно исчезнет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, таким переменам способствует Хирон, который переходит в прямое движение.

Он не является классической планетой, но в астрологии отвечает за двойственность, поиск баланса, исцеление психологических травм и способность находить нестандартные выходы из безвыходных ситуаций.

Рак

Сегодня вы возвращаете себе прежний темп. Если по какой-либо причине вам казалось, что вы не справляетесь, то во время транзита Хирона все станет намного проще. Эта вновь обретенная легкость – результат всех ваших усилий. Вы показали Вселенной, что готовы трудиться, и теперь она вас вознаграждает. Хирон пришел вам на помощь со всей своей целительной силой. Теперь вы можете с уверенностью сказать, что ваши трудности закончились.

Стрелец

Выносливость – часть вашей натуры, и с Хироном в прямом движении вы чувствуете себя сильнее, чем когда-либо. По мере продвижения по этому пути вы начинаете чувствовать себя еще более могущественным. Жизненные трудности уходят в далекое прошлое и вы обретаете новый вид свободы. Он основан на самопринятии и вере в то, что жизнь действительно прекрасна. Вы оптимист по натуре, и у вас нет сомнений в том, что дела идут на поправку.

Водолей

В этот день Хирон побуждает вас забыть прошлое ради того, чтобы жить настоящим. Нет причин зацикливаться на старых трудностях и прошлых страданиях. Настоящее гораздо важнее. Прямо сейчас вы можете освободиться от всего, что считаете трудностью. Теперь вы свободны и чувствуете вдохновение. Это только начало. Впереди вас ждет еще много хорошего.

Ранее были названы знаки зодиака, чья жизнь наконец-то наладится до конца июня 2026 года.