Астрологи пообещали конец трудных времен трем знакам зодиака
Как пишет YourTango, таким переменам способствует Хирон, который переходит в прямое движение.
Он не является классической планетой, но в астрологии отвечает за двойственность, поиск баланса, исцеление психологических травм и способность находить нестандартные выходы из безвыходных ситуаций.
Рак
Сегодня вы возвращаете себе прежний темп. Если по какой-либо причине вам казалось, что вы не справляетесь, то во время транзита Хирона все станет намного проще. Эта вновь обретенная легкость – результат всех ваших усилий. Вы показали Вселенной, что готовы трудиться, и теперь она вас вознаграждает. Хирон пришел вам на помощь со всей своей целительной силой. Теперь вы можете с уверенностью сказать, что ваши трудности закончились.
Стрелец
Выносливость – часть вашей натуры, и с Хироном в прямом движении вы чувствуете себя сильнее, чем когда-либо. По мере продвижения по этому пути вы начинаете чувствовать себя еще более могущественным. Жизненные трудности уходят в далекое прошлое и вы обретаете новый вид свободы. Он основан на самопринятии и вере в то, что жизнь действительно прекрасна. Вы оптимист по натуре, и у вас нет сомнений в том, что дела идут на поправку.
Водолей
В этот день Хирон побуждает вас забыть прошлое ради того, чтобы жить настоящим. Нет причин зацикливаться на старых трудностях и прошлых страданиях. Настоящее гораздо важнее. Прямо сейчас вы можете освободиться от всего, что считаете трудностью. Теперь вы свободны и чувствуете вдохновение. Это только начало. Впереди вас ждет еще много хорошего.
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