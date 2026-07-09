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Известны знаки зодиака, которых ждет полоса удачи совсем скоро

Город, прыжок, здания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 08:15 Фото: pixabay
9 июля 2026 года три знака зодиака испытают невероятную удачу. Когда Венера войдет в знак Девы, благоприятная энергия будет направлена ​​на их социальную жизнь и романтические отношения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, хотя Меркурий все еще ретрограден, в четверг все недоразумения отойдут на второй план.

Дева

Во время этого транзита вы окажетесь в настроении, которое привлекает к вам только самых лучших людей. Это то, чего вы давно хотели. Вы жаждали возможности общаться с единомышленниками, разделяющими вашу любовь к чему-то возвышенному. Найти таких людей – большая удача, и вы благодарны за это.

Телец

В этот день вы сможете возобновить общение с кем-то из прошлого, будь то бывший или друг, с которым вы отдалились. Хотя вы не ожидали этого воссоединения, оно, безусловно, пойдет вам на пользу. Ничего не случайно, и этому человеку действительно было суждено вернуться в вашу жизнь именно в этот момент.

Рак

Разговор с объектом вашего романтического интереса приведет вас к благоприятному итогу. Вы не боитесь высказывать свое мнение и не опасаетесь последствий. Вы готовы честно говорить о своих чувствах. У вас нет ощущения, что земля вот-вот рухнет у вас под ногами. Вы и ваш партнер приходите к соглашению, и все складывается хорошо.

Ранее были названы три знака зодиака, которые скоро снова почувствуют себя счастливыми.

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Аксинья Титова
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