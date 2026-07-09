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Финансы

Налоговую нагрузку на казахстанцев собираются снизить

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 08:33 Фото: pexels
9 июля 2026 года состоялось 20-е заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса. На нем рассмотрели вопросы применения базовых и социальных налоговых вычетов по индивидуальному подоходному налогу (ИПН), сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых нововведений нового Налогового кодекса стало совершенствование системы налоговых вычетов и снижение налоговой нагрузки на граждан.

В частности, введен базовый налоговый вычет в размере 30 МРП ежемесячно, но не более 360 МРП в календарный год. Он уменьшает налогооблагаемый доход физического лица и, соответственно, сумму ИПН к уплате. Кроме того, сохранены вычеты по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование.

В ходе заседания рассмотрен вопрос применения базового налогового вычета в случаях, когда размер дохода работника оказывается ниже суммы вычета. Ранее действовавший Налоговый кодекс предусматривал перенос превышения налоговых вычетов на последующие месяцы в пределах календарного года. В новой редакции Кодекса такая норма отсутствует.

Вместе с тем представители Комитета государственных доходов пояснили, что идеология новой нормы заключается в предоставлении базового налогового вычета как ежемесячной меры поддержки граждан, прежде всего, работников с невысокими доходами.

Поэтому базовый налоговый вычет применяется отдельно за каждый календарный месяц и не предусматривает перенос неиспользованной суммы на последующие налоговые периоды. По итогам обсуждения решено, что Комитет государственных доходов подготовит официальные разъяснения, подтверждающие, что превышение базового налогового вычета на последующие календарные периоды не переносится.

Ранее стало известно, что доходы от криптовалюты могут освободить от налога в Казахстане.

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Аксинья Титова
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