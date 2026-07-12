Вселенная на вашей стороне? Гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака

В воскресенье, 12 июля, одним знакам зодиака звезды обещают удачу и новые возможности, другим советуют снизить темп и уделить время себе. Что ждет именно вас и к чему стоит прислушаться, чтобы провести день с максимальной пользой – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня для Овна очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Овен возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Овну не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи – отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под их резвый ритм. Близнецы же будут чувствовать себя способными на многое! Их деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая им как семечки одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих могут изрядно их раздражать, так что сегодня Близнецам лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Рака сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь – Лев сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня у Девы вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет ее к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, – в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Девы, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Деве продвижение в карьере и хороший доход.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам повезло: им волей-неволей придется заниматься тем, что они любят. Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют им иного выбора – если они возьмутся за что-нибудь другое, то не добьются ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Весов такую скуку, что они рискуют вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у них живой интерес, оно обещает принести Весам не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Скорпион обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, – это попробовать с ним подружиться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений – тогда рассеянность Стрельца не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Стрелец вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Стрельцу сегодня противопоказана любая активная деятельность – кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Козерогу достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня день не склоняет Водолея к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Водолею достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы склонны заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Рыбы предпочтут этого не заметить: их расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Рыб. Звезды гороскопа советуют им посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким… И еще раз себе!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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