#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Календарь майя указывает на начало нового этапа: что означает неделя с 13 по 19 июля

пирамида , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 17:01 Фото: magnific
Неделя с 13 по 19 июля, согласно древнему календарю майя Цолькин, считается временем перехода к новому жизненному этапу. Считается, что этот период благоприятен для важных решений, перемен и завершения незаконченных дел, сообщает Zakon.kz.

Понедельник, 13 июля – день первого шага

Каждый новый цикл начинается с решения сделать первый шаг. Даже небольшое действие сегодня способно задать направление всей недели.

Хороший день для старта проекта, оформления документов, записи на обучение или возвращения к идее, которую долго откладывали. Не стремитесь сделать все сразу – гораздо важнее начать.

Вторник, 14 июля – день ясности

Сегодня древний календарь словно предлагает посмотреть на ситуацию без лишних эмоций. Если в последние дни что-то вызывало сомнения, сейчас появляется шанс увидеть картину целиком.

Полезно пересмотреть планы, распределить задачи и отказаться от того, что только расходует силы. Иногда лучший выбор – не добавить новое, а убрать лишнее, пишет портал Mixer.

Среда, 15 июля – день сотрудничества

Майя считали, что человек редко проходит важный путь в одиночку. Энергия этого дня благоприятствует переговорам, совместной работе и обмену идеями.

Не бойтесь попросить совет или предложить помощь сами. Именно разговор, который сначала кажется случайным, может открыть интересные перспективы.

Четверг, 16 июля – день внутренней устойчивости

Середина недели проверяет, насколько ваши решения опираются на реальные ценности, а не на настроение момента.

Не стоит реагировать на каждую новость или менять планы из-за временных трудностей. Спокойствие сегодня становится преимуществом. Иногда самый сильный шаг – не торопиться.

Пятница, 17 июля – день возможностей

В календаре Цолькин такие дни связывают с открывающимися дорогами. То, что еще недавно казалось закрытым, может неожиданно получить продолжение.

Подходящее время для важных встреч, отправки предложений, собеседований, деловых переговоров и любых инициатив, которые требуют уверенности.

Суббота, 18 июля – день восстановления

После насыщенной недели стоит замедлиться. Майя уделяли большое внимание умению сохранять внутреннее равновесие, понимая, что постоянное движение без отдыха лишает человека силы.

Проведите день с семьей, займитесь любимым делом или просто смените привычную обстановку. Именно в такие моменты часто приходят самые удачные идеи.

Воскресенье, 19 июля – день взгляда в будущее

Последний день недели завершает один цикл и помогает подготовиться к следующему. Хорошее время, чтобы спокойно оценить свои достижения и определить, что действительно заслуживает вашего внимания дальше.

Не перегружайте воскресенье делами. Лучше составить план новой недели, записать возникшие мысли и оставить немного времени для себя.

Главный совет календаря майя

Неделя с 13 по 19 июля проходит под знаком постепенного движения вперед. Древний Цолькин напоминает: большие перемены редко происходят мгновенно. Они складываются из небольших, но своевременных решений.

Если использовать эту неделю для наведения порядка в мыслях, укрепления полезных связей и уверенного начала новых дел, следующий жизненный цикл может оказаться гораздо продуктивнее предыдущего. Именно поэтому майя уделяли такое внимание ритму времени – они считали, что успех приходит не только благодаря усилиям, но и благодаря правильно выбранному моменту.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут неожиданные, но приятные повороты судьбы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Телевидение и радио в Казахстане отключат 19 июля
11:43, 18 июля 2023
Телевидение и радио в Казахстане отключат 19 июля
Ведьмин день и проводы русалок, традиции, можно и нельзя
13:18, 22 июля 2025
Ведьмин день и проводы русалок: что нельзя делать 23 июля
мужчина и женщина
09:35, 04 октября 2025
Пять знаков зодиака завершат неделю неожиданными событиями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Назначены арбитры на ответный матч &quot;Астаны&quot; против &quot;Динамо Сити&quot; в Лиге Конференций
16:46, Сегодня
Назначены арбитры на ответный матч "Астаны" против "Динамо Сити" в Лиге Конференций
Казахстанец Хамза Максатулы проиграл боксёру из Узбекистана в 1/4 финала чемпионата Азии
16:18, Сегодня
Казахстанец Хамза Максатулы проиграл боксёру из Узбекистана в 1/4 финала чемпионата Азии
Стала известна стоимость билетов на ответный матч «Елимая» и «Алашкерта» в Семее
16:13, Сегодня
Стала известна стоимость билетов на ответный матч "Елимая" и "Алашкерта" в Семее
&quot;Иртыш&quot; подписал опытного защитника из Сербии Марко Евтича
15:30, Сегодня
"Иртыш" подписал опытного защитника из Сербии Марко Евтича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: