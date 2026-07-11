#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Названы знаки зодиака, которых ждут неожиданные, но приятные повороты судьбы

Улыбка, чай, мебель, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 05:28 Фото: magnific
С 11 июля 2026 года три знака зодиака начнут активно привлекать богатство и успех. В эту субботу Венера будет противостоять Северному узлу и сделает день интересным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, некоторые знаки смогут привлекать богатство и изобилие, но они также должны помнить об универсальном законе взаимообмена.

Дева

Вы не всегда чувствуете себя гением математики, но это не значит, что вы не умеете обращаться с деньгами. 11 июля вы можете оглянуться на прошлые ошибки с единственной целью – не повторять их. Вы видите в них уроки и теперь четко понимаете, что работает, а что нет. Вселенная на вашей стороне.

Козерог

Когда 11 июля Венера в Деве окажется в оппозиции к Северному узлу в Рыбах, наконец-то настанет время пожинать плоды ваших многочисленных усилий. Ваш путь к богатству не был лишен препятствий. В субботу вы проанализируете свои прошлые ошибки и используете эти знания для принятия следующих решений. Вы многому научились благодаря всему, что пережили.

Рыбы

Вы настроились на процветание и твердо верите, что успех – это то, чего вы обязательно добьетесь. Вы притягиваете богатство, потому что ваш разум тонко настроен на его приумножение. Это не случайность. Вы знаете, чего хотите, и нисколько не сомневаетесь, что в конечном итоге этого добьетесь.

Ранее стали известны знаки зодиака, которых ждет полоса удачи совсем скоро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
туннель
09:11, 06 июля 2026
Неожиданные повороты судьбы: гороскоп на 6 июля для всех знаков
Игрушка, природа, человек
08:30, 25 марта 2026
Известны знаки зодиака, которых ждут благоприятные повороты судьбы до конца марта
Деньги, радость, удача
05:28, 24 июня 2026
Неожиданная удача и богатство свалятся на представителей четырех знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ярослав Хрипков
05:26, Сегодня
Четыре хоккеиста продлили контракты с "Сарыаркой"
Джо Роган
04:56, 11 июля 2026
Джо Роган дал прогноз на предстоящий поединок Махачева с Гэрри
Новак Джокович
04:20, 11 июля 2026
Джокович ответил, планирует ли вернуться на "Уимблдон" в 2027 году
Дана Уайт
03:58, 11 июля 2026
Турнир UFC 329 собрал рекордные 25 млн долларов на билетах
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: