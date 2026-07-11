Названы знаки зодиака, которых ждут неожиданные, но приятные повороты судьбы

С 11 июля 2026 года три знака зодиака начнут активно привлекать богатство и успех. В эту субботу Венера будет противостоять Северному узлу и сделает день интересным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, некоторые знаки смогут привлекать богатство и изобилие, но они также должны помнить об универсальном законе взаимообмена.

Дева

Вы не всегда чувствуете себя гением математики, но это не значит, что вы не умеете обращаться с деньгами. 11 июля вы можете оглянуться на прошлые ошибки с единственной целью – не повторять их. Вы видите в них уроки и теперь четко понимаете, что работает, а что нет. Вселенная на вашей стороне.

Козерог

Когда 11 июля Венера в Деве окажется в оппозиции к Северному узлу в Рыбах, наконец-то настанет время пожинать плоды ваших многочисленных усилий. Ваш путь к богатству не был лишен препятствий. В субботу вы проанализируете свои прошлые ошибки и используете эти знания для принятия следующих решений. Вы многому научились благодаря всему, что пережили.

Рыбы

Вы настроились на процветание и твердо верите, что успех – это то, чего вы обязательно добьетесь. Вы притягиваете богатство, потому что ваш разум тонко настроен на его приумножение. Это не случайность. Вы знаете, чего хотите, и нисколько не сомневаетесь, что в конечном итоге этого добьетесь.

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