Астролог назвала четыре знака зодиака, которых ждет счастье и богатство
Как пишет издание YourTango, такой прогноз сделала профессиональный астролог Белла Луна. По ее словам, июль станет одним из самых сильных месяцев года с точки зрения личностного роста и самосовершенствования.
Хотя позитивные перемены почувствуют многие, именно представители этих знаков смогут максимально использовать открывающиеся возможности и сделать важный шаг к своему будущему.
Лев
Для Львов начинается особенно благоприятный период. После перехода Юпитера в этот знак в конце июня влияние планеты продлится до июля 2027 года, открывая широкие возможности для развития, признания и успеха.
Астролог считает, что Львы будут буквально притягивать к себе удачные обстоятельства благодаря своей уверенности и яркой энергетике. Это подходящий момент, чтобы заявить о себе, не бояться внимания окружающих и смело двигаться к своим мечтам.
Юпитер во Льве особенно благосклонен к тем, кто готов рисковать и делать решительные шаги, поэтому именно сейчас появляется шанс воплотить в жизнь самые амбициозные планы.
Рак
Для Раков первая часть месяца может оказаться непростой из-за ретроградного Меркурия, который остается в их знаке до 23 июля. Этот период заставляет возвращаться к прошлому, переосмысливать старые события и отпускать эмоции, которые давно мешают двигаться вперед.
Однако такие перемены необходимы, чтобы освободить место для новых возможностей.
По словам Луны, новолуние в середине месяца поможет Ракам начать новый этап жизни, а переход Юпитера в сектор финансов создаст хорошие условия для роста доходов, материального благополучия и появления перспективных предложений.
Дева
С 9 июля Венера находится в знаке Девы и пробудет там до начала августа. Такое положение планеты усиливает природное обаяние представителей этого знака, делает их более привлекательными и уверенными в себе.
К концу июля Девы будут легко притягивать как интересных людей, так и выгодные возможности. Это удачный момент для исполнения желаний, будь то романтические отношения, карьерный рост или новые источники дохода.
Астролог рекомендует четко определить свои цели и не бояться поверить в собственные силы, ведь именно сейчас появляется шанс приблизиться к жизни своей мечты.
Близнецы
Июль для Близнецов обещает быть насыщенным и местами хаотичным, однако именно в такой атмосфере представители этого знака чувствуют себя наиболее комфортно. После перехода Марса в Близнецы в конце июня они становятся энергичнее, смелее и решительнее.
Эта энергия помогает отказаться от привычных ограничений и начать добиваться желаемого, даже если окружающие этого не ожидают. К концу месяца Близнецы почувствуют прилив вдохновения, творческих сил и внутренней уверенности.
По мнению Беллы Луны, их интуиция заметно усилится, поэтому стоит чаще прислушиваться к себе, не бояться проявлять инициативу и использовать все возможности, которые предоставляет судьба.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
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