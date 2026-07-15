Астролог назвала четыре знака зодиака, которых ждет счастье и богатство

К концу июля 2026 года четыре знака зодиака получат шанс изменить свою жизнь. Если в последнее время казалось, что события развиваются слишком медленно, то к концу июля ситуация начнет меняться. Астрологические тенденции обещают период, наполненный новыми перспективами, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, такой прогноз сделала профессиональный астролог Белла Луна. По ее словам, июль станет одним из самых сильных месяцев года с точки зрения личностного роста и самосовершенствования.

Хотя позитивные перемены почувствуют многие, именно представители этих знаков смогут максимально использовать открывающиеся возможности и сделать важный шаг к своему будущему.

Лев

Для Львов начинается особенно благоприятный период. После перехода Юпитера в этот знак в конце июня влияние планеты продлится до июля 2027 года, открывая широкие возможности для развития, признания и успеха.

Астролог считает, что Львы будут буквально притягивать к себе удачные обстоятельства благодаря своей уверенности и яркой энергетике. Это подходящий момент, чтобы заявить о себе, не бояться внимания окружающих и смело двигаться к своим мечтам.

Юпитер во Льве особенно благосклонен к тем, кто готов рисковать и делать решительные шаги, поэтому именно сейчас появляется шанс воплотить в жизнь самые амбициозные планы.

Рак

Для Раков первая часть месяца может оказаться непростой из-за ретроградного Меркурия, который остается в их знаке до 23 июля. Этот период заставляет возвращаться к прошлому, переосмысливать старые события и отпускать эмоции, которые давно мешают двигаться вперед.

Однако такие перемены необходимы, чтобы освободить место для новых возможностей.

По словам Луны, новолуние в середине месяца поможет Ракам начать новый этап жизни, а переход Юпитера в сектор финансов создаст хорошие условия для роста доходов, материального благополучия и появления перспективных предложений.

Дева

С 9 июля Венера находится в знаке Девы и пробудет там до начала августа. Такое положение планеты усиливает природное обаяние представителей этого знака, делает их более привлекательными и уверенными в себе.

К концу июля Девы будут легко притягивать как интересных людей, так и выгодные возможности. Это удачный момент для исполнения желаний, будь то романтические отношения, карьерный рост или новые источники дохода.

Астролог рекомендует четко определить свои цели и не бояться поверить в собственные силы, ведь именно сейчас появляется шанс приблизиться к жизни своей мечты.

Близнецы

Июль для Близнецов обещает быть насыщенным и местами хаотичным, однако именно в такой атмосфере представители этого знака чувствуют себя наиболее комфортно. После перехода Марса в Близнецы в конце июня они становятся энергичнее, смелее и решительнее.

Эта энергия помогает отказаться от привычных ограничений и начать добиваться желаемого, даже если окружающие этого не ожидают. К концу месяца Близнецы почувствуют прилив вдохновения, творческих сил и внутренней уверенности.

По мнению Беллы Луны, их интуиция заметно усилится, поэтому стоит чаще прислушиваться к себе, не бояться проявлять инициативу и использовать все возможности, которые предоставляет судьба.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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