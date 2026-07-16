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Какой цвет станет главным хитом лета, рассказал известный стилист

бирюзовая гамма в одежде и аксессуарах, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 19:12 Фото: pixabay
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился новой модной рекомендацией. Он назвал цвет, который станет самым актуальным этим летом, и посоветовал успеть добавить вещи в этой цветовой гамме в свой гардероб, пока тренд остается на пике, сообщает Zakon.kz.

Свое мнение о модных тенденциях он опубликовал в Telegram.

"Модная заметка: не забывайте, что самым модным цветом лета является бирюзовый – не самый простой, не самый базовый и поэтому недолговечный на трендовых позициях. Так что успейте поносить бирюзовые вещи! Кстати, вдохновляйтесь классными цветовыми сочетаниями из этой подборки", – опубликовал Рогов.

Судя по приложенным иллюстрациям, к бирюзовому цвету подходят одежда и аксессуары в нейтральных тонах – белый, бежевый, серый, а также наряды в теплых контрастных оттенках – коричневый, песочный, терракотовый.

Кроме того, бирюзовый хорошо будет смотреться с родственными холодными тонами – синий, фиолетовый. Для ярких акцентов можно использовать коралловый, розовый, желтый и салатовый цвета.

Ранее Рогов рассказал о цветочных мотивах, которые вновь стали модной тенденцией с начала года.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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