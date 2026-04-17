Цветочный ренессанс: стилист о главном модном тренде 2026 года
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о цветочных мотивах, которые вновь стали модной тенденцией, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Telegram.
"Florals for spring? Groundbreaking! (Цветочные мотивы для весны? Невероятно!) Никогда такого не было и вот опять… Какой же цветочный узор выбрать в 2026 году?" – написал Рогов.
Также он привел примеры, на которые стоит обратить внимание:
- Абстрактные как у Proenza Schouler.
- Аппликацию из пайеток как у Fendi.
- Мелкий "наивный" цветок как у Miu Miu.
- Кружевные как у Simkhai.
- Ретро как у Chloé.
- 3D аппликации как у Altuzarra.
- Графичные цветы как у Celine.
- И вышивка как у Erdem.
Ранее стилист назвал главный модный вирус сезона.
