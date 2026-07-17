Астрологи назвали три знака зодиака, для которых наступает неделя удачи

Неделя с 20 по 26 июля может стать особенно удачной для представителей трех знаков зодиака. Астрологи считают, что этот период принесет новые возможности, вдохновение и шанс изменить привычный ход событий, сообщает Zakon.kz.

По их словам, ключевым моментом недели станет начало сезона Льва 22 июля. Солнце в этом знаке усилит стремление к действию, а влияние Юпитера, традиционного символа роста и удачи, создаст благоприятный фон для любых начинаний. Кроме того, гармоничные планетарные аспекты помогут многим проще принимать решения и уверенно двигаться к своим целям. Об этом пишет издание YourTango.

Астрологи отмечают: удачные обстоятельства сами по себе не гарантируют результата, поэтому важно не упускать моменты и проявлять инициативу.

Стрелец

Для Стрельцов это время перемен и многообещающих перспектив. Начало сезона Льва создаст идеальные условия для смелых решений, запуска новых проектов и улучшения финансового положения.

Эксперты советуют не бояться рисковать и выходить за пределы привычного – именно активные действия помогут представителям знака по максимуму использовать открывающиеся возможности.

Скорпион

Скорпионам неделя принесет шанс исправить прошлые ошибки и начать новый этап. Наступает удачный период для того, чтобы задействовать накопленный опыт и принять взвешенные решения.

Астрологи считают, что сейчас важно прислушаться к собственным желаниям и не отказываться от амбициозных целей из-за былых неудач. Новые перспективы могут появиться там, где их меньше всего ждут.

Лев

Для Львов этот период станет особенно значимым, ведь 22 июля солнце официально переходит в их знак. Астрологи называют это время идеальным для работы над масштабными планами и реализации давних идей.

Однако влияние ретроградного Сатурна напоминает о необходимости действовать обдуманно. Львам рекомендуют не торопиться с выводами, а сосредоточиться на создании прочного фундамента для будущих успехов.

По прогнозам специалистов, предстоящая неделя станет идеальным временем для тех, кто готов не просто ждать перемен, но и самостоятельно делать шаги навстречу успеху.

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