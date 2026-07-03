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Астрологи назвали три знака зодиака, которые поймают удачу за хвост с 6 июля

девушка улыбается , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 19:22 Фото: magnific
Составлен гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2026 года. Особенно благоприятным этот период окажется для трех знаков зодиака. Неделя поможет поверить в собственные силы, отказаться от ограничивающих убеждений и сделать шаг навстречу возможностям, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, 8 июля последняя четверть Луны в Овне придаст решительности и подтолкнет к действиям, на которые раньше не хватало смелости. Она поможет оставить позади сомнения и страхи, мешавшие двигаться вперед.

Астрологи напоминают: если желание действительно ваше, оно не исчезает со временем. Даже если путь к цели окажется длиннее ожидаемого, настойчивость обязательно принесет результат.

Козерог

Для Козерогов наступает время практичных решений и продуманной подготовки. Переход Венеры в знак Девы 9 июля поможет навести порядок в планах и сосредоточиться на действительно важных целях. Вместо необдуманных поступков вы будете действовать расчетливо и последовательно.

Неделя прекрасно подойдет для изучения новой информации, разработки стратегии и подготовки к будущим переменам. Сейчас важно не стремиться к идеальному результату с первых шагов, а позволить событиям развиваться постепенно. Чем тщательнее вы продумаете свои действия сейчас, тем больше шансов получите приблизиться к жизни, о которой давно мечтали. Главное – не упустить возможность, которая откроется перед вами.

Весы

Для Весов эта неделя станет началом нового этапа. Соединение Луны и Марса в Близнецах усилит желание действовать и поможет приблизиться к целям, которые раньше казались слишком далекими. Дополнительное влияние Урана подтолкнет к обновлению и отказу от того, что уже перестало приносить удовлетворение.

Вы начнете понимать, что некоторые страницы прошлого пора окончательно перевернуть. Внутренний голос будет подсказывать правильное направление, поэтому не стоит игнорировать свои желания и интуицию. Именно сейчас ваши решения способны открыть двери в новую жизнь. Чем смелее вы будете двигаться вперед, тем больше счастливых возможностей встретите на своем пути.

Лев

Для Львов главным источником вдохновения станет последняя четверть Луны в Овне 8 июля. Она поможет сохранить веру в свои мечты, даже если обстоятельства будут складываться не так быстро, как хотелось бы. Все испытания, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, станут частью важного периода личного роста.

Эта неделя отлично подойдет для того, чтобы превратить мечты в четкий план действий. Настало время отказаться от страхов, сомнений и привычки откладывать важные решения. Не позволяйте мнению окружающих определять ваши возможности или ограничивать ваши амбиции. Если вы будете уверенно идти своим путем, именно сейчас сможете заложить основу для будущих успехов, удачи и благополучия.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы знаки зодиака, для которых июль станет лучшим месяцем за годы.

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Канат Болысбек
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