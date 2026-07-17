Этим четырем знакам зодиака до конца июля будут завидовать окружающие

До конца июля четыре знака зодиака окажутся в центре внимания окружающих, прогнозирует профессиональный астролог Элеонора. Пока Венера будет находиться в Деве до 6 августа, их энергетика станет особенно заметной, а природное обаяние усилится, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, влияние Венеры в Деве подарит им особый шарм, красоту и магнетизм. Рядом с ними захотят находиться больше людей, включая бывших партнеров, старых друзей и тех, кто давно не проявлял интереса. Их харизма станет одной из главных причин повышенного внимания.

Дева

Девы часто бывают слишком требовательны к себе и замечают в собственной внешности недостатки, которые другие даже не видят. Однако до конца июля ситуация изменится: представители этого знака смогут почувствовать себя увереннее и заметить собственное преображение.

Неважно, будет ли это новая прическа, обновление гардероба или просто внутреннее ощущение гармонии с собой – результат окажется заметным. Их аура станет ярче, а окружающие будут чаще обращать внимание и делать комплименты.

Астролог Элеонора отмечает, что Венера проходит через знак Девы, поэтому многие мелкие детали, над которыми представители этого знака давно работали, наконец начнут складываться в единую картину. В этот период им стоит принимать похвалу и действительно верить в слова окружающих.

Телец

До конца июля Тельцы будут обладать особенно сильной энергетикой притяжения. Поскольку Венера является их управляющей планетой, даже небольшие изменения во внешности или стиле могут привлечь внимание окружающих.

Этот период станет особенно удачным для тех, кто находится в поиске любви или хочет улучшить личную жизнь. Тельцам не стоит скрывать себя – сейчас они будут находиться в центре внимания и смогут использовать эту энергию себе во благо.

По словам Элеоноры, привычная обстановка может неожиданно измениться: люди начнут замечать Тельцов так, будто видят их впервые. Представители знака могут чаще получать вопросы о своем образе, комплименты или даже столкнуться с неожиданным романтическим интересом.

Козерог

До конца июля Козероги смогут заметно преобразиться, если будут готовы уделить себе немного больше внимания. Их природная сдержанность и уверенность уже делают их привлекательными, но дополнительные усилия помогут раскрыть новые стороны личности.

Этот период станет хорошим временем для обновления бьюти-привычек, заботы о здоровье или изменений в образе жизни. Венера в Деве будет поддерживать тех, кто стремится стать лучшей версией себя.

Астролог Элеонора считает, что люди, которые раньше недооценивали Козерогов, могут изменить свое мнение и увидеть, насколько сильно они выросли. Однако повышенное внимание не означает, что нужно впускать в свою жизнь всех желающих. Сейчас особенно важно выбирать тех, кому действительно стоит отдавать свою энергию.

Рыбы

Венера, находящаяся в противоположном Рыбам знаке, усилит внимание к представителям этого знака. До конца июля они могут почувствовать себя особенно привлекательными и заметными в любой компании.

Их обаяние будет проявляться естественно – без необходимости специально привлекать внимание. Люди будут чаще интересоваться ими, проявлять симпатию, делать комплименты и искать поводы для общения.

По словам Элеоноры, Рыбы могут заметить больше внимания в социальных сетях, неожиданные сообщения и даже возвращение человека из прошлого. Однако появление бывшей любви не всегда означает, что этому человеку снова нужно открывать дверь. Сейчас представители знака обладают сильной притягательностью и смогут привлечь именно тех людей, которые действительно им подходят.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали людей, которым пора изменить жизнь и стать дисциплинированнее.