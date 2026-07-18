Модный прогноз от стилиста: какие цвета будут на пике летом 2027 года

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал подписчикам образы в оттенках, которые, по его словам, будут популярны летом 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.

"Образы в пастельных оттенках – тренд предстоящего лета. Во многих мужских коллекциях сезона весна/лето 27 можно обнаружить интересные интерпретации этой неожиданной тематики", – написал эксперт. Ранее известный стилист рассказал, какой цвет станет главным хитом лета.

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