#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
469.83
536.83
5.97
Советы

Модный прогноз от стилиста: какие цвета будут на пике летом 2027 года

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 21:41 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал подписчикам образы в оттенках, которые, по его словам, будут популярны летом 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.


"Образы в пастельных оттенках – тренд предстоящего лета. Во многих мужских коллекциях сезона весна/лето 27 можно обнаружить интересные интерпретации этой неожиданной тематики", – написал эксперт.

Ранее известный стилист рассказал, какой цвет станет главным хитом лета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Александр Рогов дал модницам новый совет
01:50, 06 июня 2026
Модный хит лета: какие юбки стоит добавить в гардероб
Александр Рогов дал новый совет модницам
19:02, 14 ноября 2025
Какие наряды будут в тренде на Новый год – стилист рассказал, как выбрать образ
Александр Рогов дал модницам новый совет
01:19, 09 мая 2026
Стилист раскрыл главные цвета года и дал советы по их сочетанию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайрат&quot; обыграл &quot;Атырау&quot; и возглавил турнирную таблицу КПЛ
21:54, Сегодня
"Кайрат" обыграл "Атырау" и возглавил турнирную таблицу КПЛ
Появилось видео поражения Шевченко от Циципаса в полуфинале турнира АТР в Швейцарии
21:04, Сегодня
Появилось видео поражения Шевченко от Циципаса в полуфинале турнира АТР в Швейцарии
&quot;Женис&quot; вырвал ничью в матче с &quot;Улытау&quot; в 18-м туре КПЛ
20:27, Сегодня
"Женис" вырвал ничью в матче с "Улытау" в 18-м туре КПЛ
&quot;Кызылжар&quot; и &quot;Тобыл&quot; сыграли вничью в 18-м туре КПЛ
20:03, Сегодня
"Кызылжар" и "Тобыл" сыграли вничью в 18-м туре КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: