Модный прогноз от стилиста: какие цвета будут на пике летом 2027 года
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал подписчикам образы в оттенках, которые, по его словам, будут популярны летом 2027 года, сообщает Zakon.kz.
Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.
"Образы в пастельных оттенках – тренд предстоящего лета. Во многих мужских коллекциях сезона весна/лето 27 можно обнаружить интересные интерпретации этой неожиданной тематики", – написал эксперт.
Ранее известный стилист рассказал, какой цвет станет главным хитом лета.
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