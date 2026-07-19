День нежданного чуда: гороскоп для всех знаков зодиака на 19 июля

Астрологи выпустили гороскоп на 19 июля 2026 года для всех знаков зодиака. Чем вас может удивить воскресенье – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Овна проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Овну помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Овном новые возможности и новые двери.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня любая мелочь в глазах Тельца способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате Телец сегодня способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Тельцу вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ему не повредит.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы могут случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют их к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Близнецы способны случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка, – там им будет не до обличительных разговоров.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Рак способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Раку сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее – запросто.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня окружающие могут втянуть Льва в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Лев даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ему сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Девы будет решительность! Дева может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман, особенно, если речь идет о финансах. Так что если у Девы в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Дева сегодня возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть ее на опрометчивый поступок.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы и деликатность будут как никогда друг от друга далеки. День наделяет их прямолинейным желанием высказывать все, что Весы считают нужным, окружающим прямо в лицо. Их логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Весов не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют им направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Весов под ногами, они способны сегодня совершить невозможное!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку. Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Скорпион в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Скорпиона весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, сегодня Стрельцу вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Стрельца будет больше шансов на победу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня для Козерога настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Козерог не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня у Водолея может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Водолей не пожалеет – он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы могут демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить им палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Рыбы способны защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит им сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Рыбы могут с удивлением обнаружить, что нажили себе несколько новых врагов или новых друзей.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, представителям которых 19 июля особенно повезет.