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События

Дожди с грозами вернутся на большую часть Казахстана 20 июля – названы регионы

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 16:23 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. В западных, северо-западных и северных регионах – ливни, град и шквалистый ветер.

В южных, юго-восточных областях сохраняется сухая и жаркая погода.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. Ночью и утром на северо-западе, севере страны – туман.

Днем ожидается сильная жара в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и в областях Абай, Улытау, на востоке Алматинской области, на востоке и в горных районах области Жетысу +35...+38°C, на юге Мангистауской области +38...+40°C, в Туркестанской области +40...+44°C.

Днем ожидается очень сильная жара в Жамбылской области +43...+45°C, в Алматинской области и в области Жетысу +40...+45°C, на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай +41°C.

В Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях, в области Улытау, Абай, Жетысу, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Северо-Казахстанской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской, на юго-востоке Жамбылской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на севере, юге, востоке области Жетысу, на юге, востоке области Улытау, на севере, юге области Абай, на западе, севере Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее к жителям Алматы и еще нескольких городов обратился "Казгидромет".

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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