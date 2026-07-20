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Неожиданный способ добавить образу дерзости раскрыл стилист

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 19:27 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов предложил новый прием для тех, кто не боится экспериментов с внешностью. Он считает, что правильно подобранное акцентное нижнее белье способно превратить обычный образ в запоминающийся, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Акцентное нижнее белье как главная фишка в образе. Прием смелый и для смелых!" – говорится в сообщении.

Ранее Рогов показал подписчикам образы в оттенках, которые, по его словам, будут популярны летом 2027 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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