Проверить и оплатить штрафы без очередей: казахстанцам напомнили о полезной госуслуге

Фото: pexels

Проверить административные штрафы и оплатить их онлайн без посещения государственных органов можно через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом решили напомнить жителям Казахстана в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Известно, что услуга "Поиск и оплата административных штрафов" позволяет проверить наличие административных штрафов и оплатить их. Для оплаты: выберите штраф для оплаты;

выберите банк для проведения платежа;

после проведения платежа вернитесь на портал, подпишите запрос и получите электронный чек. Подробнее о том, как проверить и оплатить административные штрафы, смотрите в видео. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eGov.kz (@egov.kz) Немного ранее казахстанцам подробно рассказывали, где посмотреть данные о своей прописке.

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