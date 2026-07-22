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Проверить и оплатить штрафы без очередей: казахстанцам напомнили о полезной госуслуге

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 16:59 Фото: pexels
Проверить административные штрафы и оплатить их онлайн без посещения государственных органов можно через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом решили напомнить жителям Казахстана в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Известно, что услуга "Поиск и оплата административных штрафов" позволяет проверить наличие административных штрафов и оплатить их.

Для оплаты:

  • выберите штраф для оплаты;
  • выберите банк для проведения платежа;
  • после проведения платежа вернитесь на портал, подпишите запрос и получите электронный чек.

Подробнее о том, как проверить и оплатить административные штрафы, смотрите в видео.

Немного ранее казахстанцам подробно рассказывали, где посмотреть данные о своей прописке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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