Проверить и оплатить штрафы без очередей: казахстанцам напомнили о полезной госуслуге
Фото: pexels
Проверить административные штрафы и оплатить их онлайн без посещения государственных органов можно через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом решили напомнить жителям Казахстана в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.
Известно, что услуга "Поиск и оплата административных штрафов" позволяет проверить наличие административных штрафов и оплатить их.
Для оплаты:
- выберите штраф для оплаты;
- выберите банк для проведения платежа;
- после проведения платежа вернитесь на портал, подпишите запрос и получите электронный чек.
Подробнее о том, как проверить и оплатить административные штрафы, смотрите в видео.
Немного ранее казахстанцам подробно рассказывали, где посмотреть данные о своей прописке.
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