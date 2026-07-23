Гороскоп на 23 июля: Меркурий завершает ретроградное движение
23 июля станет днем важных перемен в информационной сфере, потому что Меркурий завершает ретроградное движение и переходит в прямое. Постепенно начнут проясняться вопросы, которые в последние недели тормозились или вызывали путаницу, передает астрологическое издание Cafe Astrology.
"Хотя в первые часы возможны небольшие задержки и неразбериха, в ближайшие дни станет легче принимать решения, договариваться и двигаться вперед. Вечером Луна перейдет в знак Стрельца, усиливая стремление к новым знаниям, путешествиям и оптимистичный настрой", – рассказывают астрологи.
Овен
Меркурий разворачивается в прямое движение, поэтому вопросы, связанные с домом и семьей, начнут решаться быстрее. Незавершенные дела можно будет постепенно довести до конца.
Телец
Общение станет более продуктивным, а недавние недоразумения начнут исчезать. Хороший день для переговоров и восстановления контактов.
Близнецы
Финансовые вопросы постепенно прояснятся. Не стоит торопиться с крупными покупками, но можно начать строить новые планы.
Рак
Меркурий завершает ретроградность именно в вашем знаке. Вы почувствуете больше уверенности, а окружающим станет проще понимать ваши мысли и намерения.
Лев
Подходит время для отдыха и подготовки к новым начинаниям. Не спешите, позвольте событиям развиваться естественным образом.
Дева
Друзья и единомышленники помогут найти решение давней проблемы. День благоприятен для совместных проектов.
Весы
Рабочие процессы постепенно входят в привычное русло. Руководство может обратить внимание на ваши достижения.
Скорпион
Появится желание расширить кругозор. Благоприятное время для обучения, планирования путешествий и новых целей.
Стрелец
Вопросы, связанные с финансами или общими ресурсами, начнут проясняться. Вечером Луна перейдет в ваш знак и подарит прилив энергии.
Козерог
Отношения с партнерами станут более понятными. Если раньше возникали недоразумения, сейчас появится шанс их устранить.
Водолей
Рабочие дела начнут двигаться быстрее. Хороший день, чтобы вернуться к задачам, которые долго откладывались.
Рыбы
Возрастает вдохновение и желание проявить себя. Благоприятное время для творчества, романтических встреч и общения с близкими.
Ранее были названы четыре знака зодиака, которым конец июля перевернет жизнь.