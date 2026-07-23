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Гороскоп на 23 июля: Меркурий завершает ретроградное движение

Гороскоп на 23 июля, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 08:05 Фото: pixabay
Зарубежные астрологи составили рекомендации и прогноз для каждого знака зодиака на 23 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

23 июля станет днем важных перемен в информационной сфере, потому что Меркурий завершает ретроградное движение и переходит в прямое. Постепенно начнут проясняться вопросы, которые в последние недели тормозились или вызывали путаницу, передает астрологическое издание Cafe Astrology.

"Хотя в первые часы возможны небольшие задержки и неразбериха, в ближайшие дни станет легче принимать решения, договариваться и двигаться вперед. Вечером Луна перейдет в знак Стрельца, усиливая стремление к новым знаниям, путешествиям и оптимистичный настрой", – рассказывают астрологи.

Овен

Меркурий разворачивается в прямое движение, поэтому вопросы, связанные с домом и семьей, начнут решаться быстрее. Незавершенные дела можно будет постепенно довести до конца.

Телец

Общение станет более продуктивным, а недавние недоразумения начнут исчезать. Хороший день для переговоров и восстановления контактов.

Близнецы

Финансовые вопросы постепенно прояснятся. Не стоит торопиться с крупными покупками, но можно начать строить новые планы.

Рак

Меркурий завершает ретроградность именно в вашем знаке. Вы почувствуете больше уверенности, а окружающим станет проще понимать ваши мысли и намерения.

Лев

Подходит время для отдыха и подготовки к новым начинаниям. Не спешите, позвольте событиям развиваться естественным образом.

Дева

Друзья и единомышленники помогут найти решение давней проблемы. День благоприятен для совместных проектов.

Весы

Рабочие процессы постепенно входят в привычное русло. Руководство может обратить внимание на ваши достижения.

Скорпион

Появится желание расширить кругозор. Благоприятное время для обучения, планирования путешествий и новых целей.

Стрелец

Вопросы, связанные с финансами или общими ресурсами, начнут проясняться. Вечером Луна перейдет в ваш знак и подарит прилив энергии.

Козерог

Отношения с партнерами станут более понятными. Если раньше возникали недоразумения, сейчас появится шанс их устранить.

Водолей

Рабочие дела начнут двигаться быстрее. Хороший день, чтобы вернуться к задачам, которые долго откладывались.

Рыбы

Возрастает вдохновение и желание проявить себя. Благоприятное время для творчества, романтических встреч и общения с близкими.

Ранее были названы четыре знака зодиака, которым конец июля перевернет жизнь.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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