"Можно взять выходной": необычные советы известного астролога на 23 июля
Фото: pixabay
Один из самых известных астрологов России Василиса Володина дала интересный прогноз на четверг, 23 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Экс-ведущая телепередачи "Давай поженимся" отметила, что сегодня Луна вымоталась и взяла выходной.
Весь день, по ее словам, пройдет без курса.
"Нам так тоже можно. Планируем день без важных задач и срочных результатов. Даже если отключить связь и побыть на природе без созвонов и чатов, мир не рухнет".Василиса Володина
Также специалист обратилась к особо мнительным и беспокойным:
"Для сильно тревожных и все контролирующих: делаем текущие дела – можно починить лодку, но не погоду".
В заключительной части Володина дала пару интересных рекомендаций:
"Самое время видеть и обдумывать рабочие и жизненные задачи глубже, чем обычно, отправлять документы в налоговую или отчет руководителю – если позднее не хочется его обсуждать и корректировать. Ну и самоанализ – полезное занятие в такой день".
20 июля 2026 года российский летчик-космонавт Олег Артемьев поздравил землян с Международным днем Луны (International Moon Day). Этот праздник был учрежден ООН в честь первой высадки человека на спутник Земли.
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