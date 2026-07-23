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Советы

"Можно взять выходной": необычные советы известного астролога на 23 июля

люди на берегу, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 10:05 Фото: pixabay
Один из самых известных астрологов России Василиса Володина дала интересный прогноз на четверг, 23 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Экс-ведущая телепередачи "Давай поженимся" отметила, что сегодня Луна вымоталась и взяла выходной.

Весь день, по ее словам, пройдет без курса.

"Нам так тоже можно. Планируем день без важных задач и срочных результатов. Даже если отключить связь и побыть на природе без созвонов и чатов, мир не рухнет".Василиса Володина

Также специалист обратилась к особо мнительным и беспокойным:

"Для сильно тревожных и все контролирующих: делаем текущие дела – можно починить лодку, но не погоду".

В заключительной части Володина дала пару интересных рекомендаций:

"Самое время видеть и обдумывать рабочие и жизненные задачи глубже, чем обычно, отправлять документы в налоговую или отчет руководителю – если позднее не хочется его обсуждать и корректировать. Ну и самоанализ – полезное занятие в такой день".

20 июля 2026 года российский летчик-космонавт Олег Артемьев поздравил землян с Международным днем Луны (International Moon Day). Этот праздник был учрежден ООН в честь первой высадки человека на спутник Земли.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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