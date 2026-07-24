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Эти вещи лучше оставить дома: казахстанцам напомнили, что запрещено брать в поезд

пассажиры, проводник, поезд, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:19 Фото: Telegram/railways_kz
Пассажиры поезда нередко складывают вещи в чемодан, даже не подозревая, что некоторые из них подпадают под строгий запрет, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, чтобы сберечь нервы и время путешественников, в АО "Пассажирские перевозки" решили напомнить главные табу на железнодорожном транспорте и опубликовали полезный чек-лист.

К тому же стоит помнить: в соответствии с законодательством Казахстана, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.

Что запрещено брать в поезд

  • Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).
  • Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.
  • Воспламеняющиеся твердые вещества.
  • Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.
  • Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.
  • Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.
  • Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.
"Перед началом поездки на поезде пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. В целях обеспечения безопасности на крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы", – рассказали детали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Также стоит знать, что работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны.

Немного ранее казахстанцам подробно рассказывали о том, как пожаловаться на состояние поездов в стране.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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