Насекомые в вагоне: как пожаловаться на состояние поездов в Казахстане

В казахстанских соцсетях периодически появляются жалобы на санитарные условия в поездах, в том числе на насекомых. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" 14 июля 2026 года рассказали, как можно пожаловаться на антисанитарные условия в вагонах, сообщает Zakon.kz.

В компании рассказали, что по вопросам качества обслуживания и санитарного состояния в поездах национального перевозчика пассажиры могут обратиться по WhatsApp номеру +7 776 714 5686 или воспользоваться QR-кодами, размещенными в вагонах. После сканирования QR-кода пассажир будет перенаправлен в чат WhatsApp, где сможет обратиться к оператору.

Также дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433.

"В случае выявления насекомых в поездах АО "Пассажирские перевозки" ответственные службы незамедлительно принимают необходимые меры. В соответствии с требованиями Санитарных правил, утвержденных Министерством здравоохранения, каждый пассажирский вагон перед отправлением в рейс проходит обязательную дезинфекционную обработку", – отметили в АО "Пассажирские перевозки".

При этом там уточнили, что появляющиеся жалобы могут касаться не только национального перевозчика, но и частных перевозчиков, которых в стране 13.

30 июня 2026 года в АО "НК "Қазақстан темір жолы" ответили на жалобы пассажиров на длительные задержки поездов и отсутствие уведомлений об изменении расписания.