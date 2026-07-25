Культовый показ Gucci и главный цветовой дуэт лета-2026: чем вдохновил стилист

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился новой подборкой модных идей, предложив вдохновиться одной из самых ярких коллекций Gucci последних лет, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он назвал показ Gucci Twinsburg Fashion Show сезона весна-2023 "показом дня". По словам Рогова, креативный директор бренда Алессандро Микеле посвятил коллекцию своей матери и ее сестре-близнецу.

"Сегодня предлагаю вдохновиться архивной коллекцией GUCCI. Показом дня объявляю Gucci Twinsburg Fashion Show/Spring 2023/. Креативный директор Алессандро Микеле посвятил шоу своей матери и ее сестре-близнецу. Главная фишка показа – 68 пар близнецов, одетых в одинаковые образы. В процессе создания коллекции Микеле исследовал тему дуальности, задаваясь вопросом: теряет ли вещь уникальность, если она повторена дважды?" – отметил специалист.

Кроме того, Рогов выделил самое актуальное цветовое сочетание этого лета.

"Бирюзовый + нежно-розовый – самое трендовое сочетание этого лета! Образы получаются нежными и романтичными! Вы можете составить ваш лук только из двух этих цветов, а можете разбавить более яркими и контрастными аксессуарами. Например, синими туфлями или бордовой сумкой", – написал эксперт.

Ранее стилист посоветовал не бояться крупных пайеток.