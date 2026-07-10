Забудьте о джинсовых шортах: стилист назвал главный тренд лета
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов объяснил, как выглядеть элегантно в шортах летом, сообщает Zakon.kz.
В своей модной заметке в Telegram он уточнил, что шорты-бермуды и кюлоты в этом сезоне считаются самыми актуальными.
"Если прошлым летом все носили бермуды из денима, то сейчас предлагаю вам рассмотреть такие варианты: широкие костюмные шорты; бермуды-карго; трикотажные из футера (можно отрезать свои старые треники); бермуды-камо; спортивные атласные (будто стащили баскетбольные шорты вашего бойфренда)… С чем носить? Компенсируйте громоздкость таких шорт аккуратной и элегантной обувью, например, балетками, шлепками или минималистичными мюлями на маленьком каблучке. А сверху добавьте облегающую майку или кроп-топ", – написал эксперт.
Шорты-бермуды – это специфический вид удлиненных шорт, особенностью которых является прямой или слегка расклешенный крой и длина до колена (или чуть выше). Они сочетают в себе элегантность классических брюк и практичность повседневной летней одежды.
Бермуды из денима – это удлиненные джинсовые шорты прямого или свободного кроя, длина которых доходит до колена или опускается чуть ниже. Они идеально подходят как практичная альтернатива джинсам для теплого сезона, сочетая комфорт, долговечность ткани и стиль.
Ранее сообщалось, что забытый аксессуар дачников неожиданно стал модным хитом во Франции.
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