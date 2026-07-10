#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Забудьте о джинсовых шортах: стилист назвал главный тренд лета

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 20:38 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов объяснил, как выглядеть элегантно в шортах летом, сообщает Zakon.kz.

В своей модной заметке в Telegram он уточнил, что шорты-бермуды и кюлоты в этом сезоне считаются самыми актуальными.

"Если прошлым летом все носили бермуды из денима, то сейчас предлагаю вам рассмотреть такие варианты: широкие костюмные шорты; бермуды-карго; трикотажные из футера (можно отрезать свои старые треники); бермуды-камо; спортивные атласные (будто стащили баскетбольные шорты вашего бойфренда)… С чем носить? Компенсируйте громоздкость таких шорт аккуратной и элегантной обувью, например, балетками, шлепками или минималистичными мюлями на маленьком каблучке. А сверху добавьте облегающую майку или кроп-топ", – написал эксперт.

Шорты-бермуды – это специфический вид удлиненных шорт, особенностью которых является прямой или слегка расклешенный крой и длина до колена (или чуть выше). Они сочетают в себе элегантность классических брюк и практичность повседневной летней одежды.

Бермуды из денима – это удлиненные джинсовые шорты прямого или свободного кроя, длина которых доходит до колена или опускается чуть ниже. Они идеально подходят как практичная альтернатива джинсам для теплого сезона, сочетая комфорт, долговечность ткани и стиль.

Ранее сообщалось, что забытый аксессуар дачников неожиданно стал модным хитом во Франции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Александр Рогов дал модницам новый совет
22:45, 16 марта 2026
Два цвета, которые нельзя пропустить: стилист назвал главные оттенки стритстайла-2026
Александр Рогов дал модницам новый совет
06:25, 15 июня 2026
Кардиган снова в тренде: стилист подсказал удачные сочетания
Александр Рогов дал модницам новый совет
21:28, 17 апреля 2026
Цветочный ренессанс: стилист о главном модном тренде 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Иртыш&quot;
21:04, Сегодня
Вячеслав Швырёв официально покинул "Иртыш"
Фото: ATP
20:32, Сегодня
"Получил удовольствие от каждой минуты": Зверев - о победе в 1/2 финала "Уимблдона"
Кайл Дейк
20:09, Сегодня
"Конечно, я поеду": четырёхкратный чемпион мира Дейк готов выступить на ЧМ-2026 в Астане
Фото: ATP
20:01, Сегодня
Александр Зверев без проблем вышел в финал "Уимблдона - 2026"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: