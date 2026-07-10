Забудьте о джинсовых шортах: стилист назвал главный тренд лета

В своей модной заметке в Telegram он уточнил, что шорты-бермуды и кюлоты в этом сезоне считаются самыми актуальными.

Шорты-бермуды – это специфический вид удлиненных шорт, особенностью которых является прямой или слегка расклешенный крой и длина до колена (или чуть выше). Они сочетают в себе элегантность классических брюк и практичность повседневной летней одежды.

Бермуды из денима – это удлиненные джинсовые шорты прямого или свободного кроя, длина которых доходит до колена или опускается чуть ниже. Они идеально подходят как практичная альтернатива джинсам для теплого сезона, сочетая комфорт, долговечность ткани и стиль.