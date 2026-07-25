Жизнь станет легче: четыре знака зодиака входят в благоприятный период

С 26 июля 2026 года четыре знака зодиака могут вступить в период, который принесет им больше спокойствия и ощущение облегчения. Астрологи связывают это с началом ретроградного движения Сатурна – временем переосмысления, анализа прошлого опыта и внутренних изменений, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов, пишет YourTango, этот период может оказаться непростым, но именно он поможет некоторым людям избавиться от лишнего напряжения и найти более легкий путь.

Дева

Представители этого знака смогут изменить отношение к привычным проблемам. Вместо постоянных переживаний и недовольства они начнут искать решения и концентрироваться на позитивных сторонах жизни.

Ретроградный Сатурн поможет Девам понять, что многие ограничения существуют только в их восприятии. Отказ от негативных мыслей может открыть для них новые возможности.

Козерог

Для Козерогов терпение и дисциплина станут главными преимуществами в этот период. Хотя результаты могут появиться не сразу, приложенные усилия принесут долгожданные плоды.

Астрологи считают, что Козероги смогут увидеть отдачу от своей работы и почувствовать больше уверенности в будущем.

Рыбы

Ретроградный Сатурн даст Рыбам возможность пересмотреть свои привычки и взглянуть на себя со стороны. Этот период может помочь им понять, что именно мешает двигаться вперед.

После важных выводов представители знака смогут почувствовать облегчение и позволить себе больше спокойствия.

Скорпион

Для Скорпионов этот период станет временем переоценки приоритетов. Сатурн поможет им понять, что забирает слишком много энергии, и научит лучше защищать личные границы.

Астрологи советуют Скорпионам не бояться отказываться от лишних обязательств и уделять больше внимания собственным потребностям.

По мнению астрологов, ретроградный Сатурн может стать для этих четырех знаков временем перемен, когда старые сложности постепенно уступят место более гармоничному этапу.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, которые смогут получить все на неделе с 27 июля по 2 августа.