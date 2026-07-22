Стилист назвал идеальный летний образ, который идет практически всем

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился модными рекомендациями для повседневных образов и рассказал о тренде, который, по его мнению, станет одним из главных в сезоне весна-лето 2027, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Все гениальное просто – самый классный и беспроигрышный образ в летний период это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Берите пример с актрис и моделей в их off-duty луках", – говорится в сообщении.

Off-duty лук (от англ. off-duty – нерабочий, вне службы) – это повседневный, расслабленный образ, в котором комфорт гармонично сочетается с актуальными трендами.

Кроме того, Рогов обратил внимание на будущие тенденции. По его словам, судя по коллекциям Saint Laurent, Dior Men и Amiri, в сезоне весна–лето 2027 снова будет актуален золотой цвет. Стилист посоветовал не откладывать этот тренд и уже сейчас включать золотые вещи в гардероб.

Ранее Рогов предложил новый прием для тех, кто не боится экспериментов с внешностью.