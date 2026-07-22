Стилист назвал идеальный летний образ, который идет практически всем
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился модными рекомендациями для повседневных образов и рассказал о тренде, который, по его мнению, станет одним из главных в сезоне весна-лето 2027, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Telegram.
"Все гениальное просто – самый классный и беспроигрышный образ в летний период это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Берите пример с актрис и моделей в их off-duty луках", – говорится в сообщении.
Off-duty лук (от англ. off-duty – нерабочий, вне службы) – это повседневный, расслабленный образ, в котором комфорт гармонично сочетается с актуальными трендами.
Кроме того, Рогов обратил внимание на будущие тенденции. По его словам, судя по коллекциям Saint Laurent, Dior Men и Amiri, в сезоне весна–лето 2027 снова будет актуален золотой цвет. Стилист посоветовал не откладывать этот тренд и уже сейчас включать золотые вещи в гардероб.
Ранее Рогов предложил новый прием для тех, кто не боится экспериментов с внешностью.
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