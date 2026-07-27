#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
476.07
541.86
6.08
Советы

Названы знаки зодиака, которых ожидают самые счастливые дни в августе 2026 года

Отпуск, пляж, волны, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 05:55 Фото: magnific
Самый удачный день в году для некоторых знаков зодиака наступит в августе 2026 года. В этот период астрологи советуют перестать планировать каждую минуту, а просто плыть по течению, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, особенно в августе повезет представителям трех знаков зодиака.

Телец

Это ваш сезон радости. Хотя может показаться трудным отложить проекты или работу на потом, именно к этому вас подталкивает начало сезона Девы, который стартует в субботу, 22 августа. Дева усилит вашу способность наслаждаться жизнью и находить время для тех, кто вам дорог.

Самый счастливый день месяца для Тельца: суббота, 22 августа.

Лев

Позвольте себе развиваться. Новолуние и солнечное затмение во Льве произойдет в среду, 12 августа, и предоставит уникальную возможность для самосовершенствования. Солнечное затмение приносит неожиданные перемены в вашу жизнь, но во Льве это означает, что происходящее является частью процесса духовной эволюции.

Самый счастливый день месяца для Льва: среда, 12 августа.

Скорпион

В августе вы измените себя и начнете захватывающее путешествие в своей карьере, которое принесет богатство, успех и, возможно, даже славу. В среду, 12 августа, новолуние и солнечное затмение во Льве станут важным катализатором в осуществлении ваших мечтаний. Эта энергия приведет к неожиданному повороту судьбы. Следуйте своему предназначению и рискуйте. Единственное, чего не следует делать, это пытаться оставить все как есть.

Самый счастливый день месяца для Скорпиона: среда, 12 августа.

Ранее мы писали о том, что три знака зодиака смогут получить все на неделе с 27 июля по 2 августа

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Прыжок, небо, спортсмен
08:30, 24 мая 2026
Названы знаки зодиака, которых ждет настоящий прорыв в конце мая
Василиса Володина, гороскоп, знаки зодиака, прогноз, 2026 год
00:38, 21 декабря 2025
Василиса Володина назвала два знака зодиака, которым станет легче в 2026 году
Гора денег, золото, закат
08:23, 09 июня 2026
Астрологи назвали три знака зодиака, которые скоро поднимутся на "золотую" гору
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Чебурин прокомментировал минимальное поражение &quot;Атырау&quot; от &quot;Тобыла&quot;
06:20, Сегодня
Владимир Чебурин прокомментировал минимальное поражение "Атырау" от "Тобыла"
Джей Опетайя подал в суд на IBF и потребовал запретить назначение нового чемпиона мира
05:49, Сегодня
Джей Опетайя подал в суд на IBF и потребовал запретить назначение нового чемпиона мира
Карлос Алькарас готовится к возвращению на корт перед US Open и Цинциннати
05:17, Сегодня
Карлос Алькарас готовится к возвращению на корт перед US Open и Цинциннати
Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения от Цзю
04:50, 27 июля 2026
Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения от Цзю
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: