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Гороскоп на 28 июля: попробуйте что-то новое

Гороскоп на 28 июля, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 08:45 Фото: pixabay
Зарубежные астрологи составили рекомендации и прогноз для каждого знака зодиака на 28 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает Astrosofa, Луна в Водолее задает легкое и дружелюбное настроение.

"День благоприятен для встреч с друзьями, совместных мероприятий, необычных идей и участия в общественных инициативах. Это хорошее время, чтобы выйти за рамки привычного, попробовать что-то новое или объединиться с единомышленниками", – советуют астрологи.

Вечером квадрат Венеры в Деве и Марса в Близнецах может усилить раздражительность и споры из-за мелочей, поэтому в общении стоит проявить больше такта и терпения.

Овен

День подходит для новых знакомств и коллективных проектов. Избегайте поспешных слов вечером.

Телец

Сосредоточьтесь на работе и долгосрочных целях. Не позволяйте мелким разногласиям отвлечь вас от главного.

Близнецы

Благоприятное время для обучения, путешествий и обмена идеями. В личной жизни не провоцируйте конфликты.

Рак

Стоит уделить внимание финансовым вопросам и совместным обязательствам. Вечером лучше не выяснять отношения.

Лев

На первый план выйдет партнерство. Умение слушать принесет больше пользы, чем желание настоять на своем.

Дева

День располагает к наведению порядка в делах и заботе о здоровье. Не перегружайте себя обязанностями.

Весы

Хороший день для творчества, романтики и отдыха. Старайтесь не реагировать слишком эмоционально на критику.

Скорпион

Домашние вопросы потребуют внимания. Спокойный разговор поможет быстрее найти компромисс.

Стрелец

Удачный день для общения, встреч и коротких поездок. Новые идеи могут оказаться весьма перспективными.

Козерог

Сосредоточьтесь на бюджете и практических задачах. Избегайте импульсивных покупок.

Водолей

Луна в вашем знаке усиливает уверенность и желание перемен. Используйте день для реализации собственных инициатив.

Рыбы

Не торопитесь с выводами. Небольшая пауза и отдых помогут сохранить внутреннее равновесие и принять верное решение.

В конце июля Скорпионам предстоит адаптироваться к переменам на работе. По прогнозу популярного российского астролога Тамары Глобы, не исключены кадровые перестановки и даже смена руководства.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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