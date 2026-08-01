Как сделать день успешным: гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 1 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня у Овна не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Овну все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь. Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать. Ну а самым правильным решением будет посвятить этот день какому-нибудь творчеству – поверьте, вы не пожалеете!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих, – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Телец будет пользоваться повышенным спросом. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Тельца сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодняшний день Близнецам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у них лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Близнецам не стоит даже браться за важные дела. День наделяет их умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому Близнецы сегодня способны найти решение любой проблемы, а их планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня день, когда наибольший успех в любых делах Раку принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде послужат хорошим стимулом и позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Раку стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня гороскоп Льва обещает успех в делах, однако "виновной" в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Льва решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Льву по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что между ней и ее планами могут встать препятствия, и имена этих препятствий – Лень и Пассивность. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Дева думала, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что ее планы потерпят крах. Просто сегодня Деве придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Если сегодня у Весов не все получится, то виноваты в этом будут исключительно они сами. День предвещает им хорошие возможности, однако Весы могут не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Весы сегодня способны наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершали. Чтобы день оказался продуктивным, Весам не следует расслабляться. Залог их успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Сегодня Скорпион сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Стрельца вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела сегодня будут казаться Стрельцу ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Козерога вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что ему не следует в важных вопросах полагаться только на себя – ему может не хватить не только энергии, но также опыта или знаний. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Водолей сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Водолею сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня дела у Рыб обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны. Это один из немногих дней, когда желания Рыб будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Рыб приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Рыбы планировали крупный проект или ответственный разговор – сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должно стать: "Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!".

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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