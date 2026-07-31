Астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется судьба

Составлен гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2026 года. Для трех знаков зодиака новая неделя станет временем новых возможностей, важных осознаний и неожиданных перемен, передает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, начало недели принесет энергию внутреннего обновления благодаря ретроградному движению Хирона в Тельце с 3 августа. Этот период поможет разобраться со старыми сомнениями и укрепить самооценку.

А переход Венеры в Весы 6 августа акцентирует внимание на отношениях, поддержке и союзах, которые могут открыть путь к новым достижениям. Когда 9 августа Меркурий войдет во Льва, появится желание действовать, заявлять о себе и использовать открывающиеся шансы.

Дева

Для Дев неделя станет периодом важных внутренних открытий. Переход Хирона в ретроградное движение в Тельце 3 августа поможет вам честно взглянуть на свою жизнь и понять, где вы слишком долго соглашались на меньшее, чем заслуживаете.

Возможно, некоторые осознания окажутся непростыми, однако именно они помогут выйти из ситуаций, которые больше не дают развиваться. Ретроградный Хирон будет подталкивать вас к переоценке ценностей и поиску нового направления.

Не стоит ждать идеального момента, чтобы начать менять свою жизнь. Эта энергия напоминает: у вас уже есть все необходимое, чтобы двигаться к своим целям. Доверяйте себе, смелее проявляйте таланты и не бойтесь выбирать путь, который действительно приносит вам удовлетворение.

Стрелец

Стрельцов ожидает период, когда смелые решения могут привести к большим результатам. 9 августа Меркурий войдет во Льва и создаст благоприятную атмосферу для новых идей, важных знакомств и планов, способных изменить дальнейшее развитие событий.

Эта энергия помогает увидеть перспективы там, где раньше были только сомнения. Вместе с влиянием Юпитера Меркурий может открыть перед вами новые возможности, но многое будет зависеть от вашей готовности действовать.

Не бойтесь выходить за пределы привычного и пробовать то, что раньше казалось слишком рискованным. Обратите внимание на события, которые начнут развиваться ближе к середине августа – они могут стать отправной точкой для нового этапа.

Водолей

Для Водолеев удача проявится через перемены и неожиданные повороты судьбы. После перехода Венеры в Весы 6 августа начнется период переосмысления целей, отношений и жизненного пути. Это время поможет понять, какие решения действительно ведут вас вперед, а какие пора оставить в прошлом.

В ближайшие месяцы возможны изменения в профессиональной сфере и новые направления развития. Однако для этого придется быть готовыми отказаться от старых представлений о том, как должна складываться ваша жизнь.

Удача может прийти не в привычной форме, но именно она способна привести вас к более гармоничному и успешному будущему. Доверьтесь переменам и будьте открыты новым возможностям.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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