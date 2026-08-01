#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
473.59
544.68
5.94
Советы

Пяти знакам зодиака звезды обещают перемены 1 августа

кому повезет в первый день августа по мнению астрологов, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 13:51 Фото: magnific
Суббота, 1 августа 2026 года, может стать днем важных внутренних открытий для пяти знаков зодиака. Астрологи считают, что влияние Луны в Рыбах принесет больше чувствительности, интуиции и желания разобраться в том, чего человек действительно хочет от жизни, сообщает Zakon.kz.

Этот день может стать своеобразной точкой перезагрузки, звезды советуют обратить внимание на необычные события, случайные мысли и неожиданные подсказки. Именно они могут натолкнуть на новые решения и помочь отпустить то, что больше не дает двигаться вперед. Об этом пишет издание YourTango.

Рыбы

Для Рыб день пройдет под знаком переосмысления. Луна поможет взглянуть на привычные вещи с другой стороны и понять, что прошлые упущенные шансы совсем не повод для сожалений.

На смену мыслям о том, что уже не вернуть, придет ощущение новых перспектив. Вечером Рыбы могут решиться на важный шаг или покупку, которая раньше казалась слишком смелой. Главное, действовать не импульсивно, а с пониманием своих настоящих желаний.

Овен

Овнов ждет день, когда многое может встать на свои места. Представители знака почувствуют желание изменить то, что давно перестало приносить удовлетворение.

Звезды советуют прислушаться к интуиции и честно оценить свои цели. Возможно, придется признать некоторые ошибки, но именно это поможет выбрать более подходящий путь. При этом Овнам не придется отказываться от радостей жизни, потому что баланс между ответственностью и удовольствием станет главным уроком дня.

Козерог

Для Козерогов суббота станет днем важных разговоров и пересмотра отношений с близкими. Луна в Рыбах поможет понять, где заканчивается забота о других и начинается необходимость защищать собственное пространство.

Представители знака смогут научиться говорить "нет" там, где раньше брали на себя слишком много. День напомнит: ответственность – это не только помогать окружающим, но и позволять другим самим выполнять свои задачи.

Рак

Раков ждут размышления о карьере, целях и давно забытых мечтах. Энергия дня может пробудить желание перемен, путешествий или выхода за привычные рамки.

Возможно, именно 1 августа представители знака найдут ответ на вопрос, который давно их тревожил: куда двигаться дальше. Старые мечты могут снова показаться достижимыми, а текущие дела – первым шагом к большему успеху.

Весы

Весам звезды обещают период внутреннего обновления. День поможет лучше понять собственные эмоции, желания и то, какие люди действительно оказывают положительное влияние.

Особое внимание может быть приковано к отношениям. Представители знака станут яснее понимать, чего ждут от любви и близости. Осознание собственных потребностей поможет сделать шаг навстречу гармоничным отношениям.

Для этих пяти знаков зодиака 1 августа может стать днем перемен, новых решений и важных открытий. Астрологи советуют не игнорировать внутренние ощущения – именно они могут подсказать направление к новым возможностям.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется судьба.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
счастливая жизнь
19:18, 30 апреля 2026
Три знака зодиака почувствуют перемены уже 1 мая
баскетбольное кольцо
09:11, Сегодня
Как сделать день успешным: гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака
гороскоп
00:35, 24 июня 2026
Кому звезды готовят перемены: предупреждение астрологов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурислам Ертуган
14:13, Сегодня
Казахстанец Айтуган минимально проиграл Ертурку на чемпионате мира по борьбе
Шара Буллет
14:05, Сегодня
Дагестанский казах Шара Буллет подписал контракт с лигой RAF
Усман Нурмагомедов
13:32, Сегодня
"Он наше будущее": лига MVP об Усмане Нурмагомедове после яркого нокаута
Елена Рыбакина
12:49, Сегодня
"Нет лёгких путей": Tennis Channel оценил сетку Рыбакиной и Соболенко в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: