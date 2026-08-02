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Советы

Астрологи пообещали конец трудной эры в жизни трех знаков зодиака

Трудности, испытания, песок, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 08:28 Фото: magnific
2 августа 2026 года в жизни трех знаков зодиака подойдут к концу тяжелые времена. Во время лунного цикла в Овне они наконец-то смогут вздохнуть с облегчением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это лунное явление уникально тем, что, хотя оно и полезно, помощь приходит к знакам всегда трудным путем. Они могут упасть, но подняться и начать заново.

Овен

Нельзя вечно зацикливаться на прошлом. В воскресенье, когда Луна находится в вашем знаке, вы понимаете, что единственное, чего вам так не хватало в жизни, – это любовь к себе. Теперь вы понимаете, что чувство вины отнимало у вас слишком много времени. Больше нет! Вы усвоили урок и наконец перестали корить себя за то, что нельзя изменить. Теперь трудные времена могут закончиться, освободив место для чего-то лучшего.

Рак

В воскресенье, во время лунного цикла в Овне, в вашу голову может прийти странная мысль: так ли вы снисходительны к себе, как к другим? Вероятно, нет. Возможно, этот транзит призван пробудить в вас ту любовь к себе, которой вы слишком долго себя лишали. Вы заслуживаете той же заботы, которую так легко оказываете другим. Пришло время подняться и практиковать сострадание к себе.

Козерог

В воскресенье, во время лунного цикла в Овне, вы поймете, что весь ваш тяжелый труд и страдания имели свою цель. Вы также осознаете, что не смогли бы узнать то, что знаете сейчас, без этого. И все же, трудные времена не должны длиться вечно. Сейчас в вашем мире все хорошо, и за это вы благодарны. Жизнь прекрасна, и хотя путь к этому был непростым, он того стоил. Конечно, вас ждут и неприятные сюрпризы. Такова жизнь. Но в конечном итоге это не то, с чем вы не справитесь.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые станут главными счастливчиками августа.

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Аксинья Титова
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