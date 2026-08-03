Как сохранить водный баланс в жару и избежать обезвоживания

Август обычно напоминает, что лето скоро закончится. Но в этом году жара отказывается листать календарь. Пока солнце не сдает позиций, важно не пропустить сигналы организма. Zakon.kz поговорил с врачом о том, как сохранить водный баланс и избежать обезвоживания.

Лето всегда кажется нам временем свободы. Длинные прогулки, поездки, спорт на свежем воздухе, пикники, море. Но у жары есть свой характер – она почти всегда застает врасплох. Она действует коварно тихо, незаметно открывая кран, через который организм начинает терять воду.

Мы чувствуем лишь легкую усталость, небольшую жажду или желание присесть в тень. И далеко не всегда понимаем, что тело уже работает в режиме повышенной нагрузки. Врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова рассказала, как не навредить организму.

Сколько воды действительно нужно пить в жару

Вокруг этой темы существует множество советов: одни призывают пить строго по графику, другие доверять только чувству жажды. На самом деле все немного сложнее.

"Строгой универсальной нормы потребления воды в жару не существует. В среднем можно ориентироваться на 30 мл воды на килограмм массы тела в сутки, но это лишь отправная точка", – поясняет врач.

Потребность в жидкости зависит от:

возраста,

уровня физической активности,

приема некоторых лекарств,

интенсивности потоотделения.

"Молодые люди, которые много двигаются и активнее потеют, как правило, нуждаются в большем количестве воды. У людей старшего возраста обмен веществ и потоотделение обычно менее интенсивны, поэтому их потребность в жидкости может быть несколько ниже", – говорит врач высшей категории Лейла Оспанова.

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Первые звоночки обезвоживания

Обезвоживание редко начинается драматично. Чаще оно похоже на постепенно сгорающую лампочку. Потому что сначала изменения почти незаметны, но со временем организму становится все труднее поддерживать привычный ритм.

По словам врача, первые признаки обезвоживания люди часто списывают на усталость или возраст. Появляются слабость, головокружение, быстрее обычного хочется присесть и отдохнуть, пропадает желание гулять или заниматься привычной физической активностью.

"Особенно внимательно к этим симптомам нужно относиться людям старше 60-65 лет. Многие в жару стараются вовсе не выходить из дома, потому что тяжелее ее переносят. Однако длительное отсутствие активности тоже может негативно сказаться на здоровье, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно соблюдать разумный баланс: избегать перегрева, но не отказываться полностью от движения, а также поддерживать достаточный питьевой режим", – объясняет Лейла Оспанова.

Жара не делает скидок на возраст, но сильнее всего испытывает тех, чьи механизмы защиты работают иначе. Дети быстро теряют жидкость с потом и не всегда успевают почувствовать жажду. У пожилых людей, наоборот, чувство жажды нередко притупляется, поэтому первые признаки обезвоживания легко остаются незамеченными.

"Для этих групп особенно важна профилактика: всегда иметь при себе воду, носить головной убор и избегать прогулок в часы максимальной солнечной активности, примерно с 11:00 до 13:00. Если появляются слабость, головокружение или потемнение в глазах, лучше сразу уйти в прохладное место, отдохнуть и восполнить потерю жидкости". Лейла Оспанова

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Как восполнить водный баланс

Организм умеет восстанавливаться, если вовремя помочь ему. Главное – не ждать, что неприятные симптомы исчезнут сами собой, особенно если человек продолжает находиться на жаре.

При первых признаках не стоит пытаться восполнить потерю жидкости сразу большим количеством воды. Лучше пить небольшими порциями, отдохнуть и при необходимости выпить минеральную воду.

"В жаркую погоду также важно соблюдать режим сна, по возможности находиться в прохладном помещении и регулярно проветривать его. Если используется кондиционер, не стоит постоянно находиться под потоком холодного воздуха, особенно это касается пожилых людей и маленьких детей. Также в жару лучше отдавать предпочтение более легкой пище: овощам, холодным супам и другим блюдам, которые легче переносятся организмом. И, конечно, всегда иметь при себе бутылку воды, чтобы избежать проблем", – рекомендует врач высшей категории Лейла Оспанова.

Для восстановления жидкости в жару хорошо подходит минеральная вода, она помогает не только утолить жажду, но и восполнить часть минералов, которые организм теряет с потом. При необходимости можно использовать специальные растворы с электролитами.

По словам врача, чай в жару может помочь организму включить собственную систему охлаждения, а именно усилить потоотделение и легче пережить зной. Но если организм уже потерял влагу, главным ресурсом для восполнения остается минеральная вода – именно она возвращает то, что жара забирает у нас быстрее всего.

"Если состояние только ухудшается и появляются серьезные симптомы: потеря сознания, признаки солнечного удара, высокая температура, то это уже сигнал, что нужна медицинская помощь. В такой ситуации не стоит ждать, что организм справится сам. Необходимо обратиться к врачам, а если это произошло на улице, вызвать скорую помощь", – резюмирует врач.

Организм можно сравнить с цветком: каждому букету нужен свой уход, свой объем воды и правильный момент, когда пора восполнить влагу. Одним достаточно немного внимания, другим, чтобы простоять подольше, требуется больше заботы. Все зависит от условий, в которых они растут или радуют глаз.

С человеком происходит похожая история. Универсального правила для всех нет, важно учитывать особенности своего организма и научиться замечать его сигналы. Жажда, слабость, головокружение – это далеко не случайные ощущения, а подсказки, которые помогают вовремя восстановить баланс и сохранить здоровье даже в самые жаркие дни.

Отметим, ранее мы рассказывали, какие действия в жару могут быть опасны для здоровья и как избежать лишней нагрузки на организм.