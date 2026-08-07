Фумигаторы могут навредить питомцам: что советуют ветеринары
Специалист рассказала "Радио 1", что езопасной альтернативой являются спреи на основе эфирных масел. Ими можно обрабатывать оконные проемы, входные двери и другие места, через которые в дом попадают комары и мошки. Такие средства разработаны с учетом особенностей организма животных и не содержат токсичных компонентов.
Кроме того, ветеринарные спреи отпугивают не только комаров, но также мух, клещей и блох. Их можно наносить как на питомцев, так и на себя перед прогулкой.
Еще одним безопасным способом защиты Сиротина назвала полынные спирали, которые также эффективно отпугивают насекомых. При этом она посоветовала отказаться от средств с сомнительным составом и отдавать предпочтение проверенным ветеринарным препаратам на основе натуральных компонентов.
Ранее сообщалось, что казахстанцы организовали кошачий "ЦОН".