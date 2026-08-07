Фумигаторы могут навредить питомцам: что советуют ветеринары

Ветеринар Ангелина Сиротина предупредила, что обычные фумигаторы могут представлять опасность для домашних животных. Вместо них она рекомендует использовать специальные ветеринарные средства, которые помогают защититься от насекомых без вреда для питомцев, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Радио 1", что езопасной альтернативой являются спреи на основе эфирных масел. Ими можно обрабатывать оконные проемы, входные двери и другие места, через которые в дом попадают комары и мошки. Такие средства разработаны с учетом особенностей организма животных и не содержат токсичных компонентов.

Кроме того, ветеринарные спреи отпугивают не только комаров, но также мух, клещей и блох. Их можно наносить как на питомцев, так и на себя перед прогулкой.

Еще одним безопасным способом защиты Сиротина назвала полынные спирали, которые также эффективно отпугивают насекомых. При этом она посоветовала отказаться от средств с сомнительным составом и отдавать предпочтение проверенным ветеринарным препаратам на основе натуральных компонентов.

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