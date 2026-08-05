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Общество

Кошачий "ЦОН" организовали казахстанцы: как оформить реальный паспорт питомцу

удостоверение кошки, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:12 Фото: Threads/alishka_str
Казахстанцы в соцсетях запустили флешмоб по генерации "удостоверений личности" своим котам. Документы шуточные, но в Электронном правительстве рассказали, что питомцы на самом деле могут стать обладателями официального документа, сообщает Zakon.kz.

На появившихся в соцсетях фотографиях изображены казахстанские удостоверения личности с именами-фамилиями-отчествами, датой выдачи и прочей атрибутикой удостоверений.

удостоверение кошки, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:12

Фото: Threads/momento.morty

Только на фотографиях – мордочки котов. В комментариях идею оценили и даже предложили взять "человеческие" удостоверения за основу для документов хвостатых.

Между тем в Электронном правительстве для граждан eGov.kz решили напомнить о том, что казахстанцы могут оформить своим питомцам настоящий паспорт.

"В eGov Mobile вы можете за несколько секунд открыть цифровой паспорт домашнего животного и при необходимости предъявить его. В документе содержится основная информация о питомце, включая сведения о вакцинации и другие важные данные", – рассказали в ведомстве 5 августа 2026 года.

Чтобы у питомца появился этот паспорт, его нужно зарегистрировать в Единой базе данных по учету домашних животных TABAN. После чего цифровой документ автоматически будет отображаться в eGov Mobile.

Чтобы открыть документ:

  • перейдите в раздел "Цифровые документы" в приложении eGov Mobile;
  • затем выберите категорию "Другие документы";
  • откройте "Паспорт домашнего животного".

Цифровой паспорт позволяет владельцам оперативно предоставлять информацию о питомце при посещении ветеринарной клиники, оформлении путешествий, участии в выставках и в случае утери животного. Кроме того, он способствует системному учету домашних животных, снижению числа безнадзорных питомцев и повышению ответственности владельцев.

Согласно данным на сайте TABAN, на сегодня цифровыми паспортами в Казахстане обзавелись 397 642 животных: 290 868 собак и 106 760 кошек. Зарегистрировали также четырех хорьков, пять кроликов по одной декоративной крысе, черепахе, капибаре, хомяку и карликовой свинье.

А в Астане по-другому решили выразить любовь к кошкам. Там создали огромный мурал хвостатого.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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