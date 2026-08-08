Звезды выбрали три знака зодиака: кому крупно повезет на грядущей неделе

На неделе с 10 по 16 августа 2026 года удача "посетит" три знака зодиака. Астрологи предлагают принимать в предстоящие дни сюрпризы и доверять Вселенной, зная, что вы создаете свою самую невероятную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, на предстоящей неделе откроется портал затмений с новолунием и солнечным затмением в Льве 12 августа.

Скорпион

Уважайте свою жажду приключений. 10 августа Марс переходит в Рак, где останется до 27 сентября. Этот транзит направляет ваше внимание к приключениям и новым начинаниям. Но это также означает, что ваши отношения сейчас имеют наибольшее значение. Вы проходите этот этап своей жизни не в одиночку, а вместе с друзьями и семьей, и, возможно, даже с любимым человеком, который помогает наполнить вашу жизнь смыслом.

Стрелец

Отпустите страхи, которые держали тебя на месте, и посмотрите, куда вас ведет судьба. Новолуние и солнечное затмение во Льве 12 августа положат начало новой главе удачи и самосовершенствования. Юпитер во Льве усилит эту энергию и поможет понять, как вы сами сдерживали себя, не позволяя себе шагнуть навстречу своей судьбе. Преодоление страхов – ключ к тому, чтобы максимально использовать возможности этого портала затмения.

Лев

Не торопитесь. Хотя вас и призывают к действию, вы должны быть уверены, что делаете выбор, который приведет к будущему, которое вы действительно хотите создать. Юпитер и солнечное затмение находятся во Льве, активизируя ваши личные желания. Тем временем 14 августа астероид Паллада перейдет в ретроградное движение в Овне, присоединившись к Сатурну и Нептуну в этом огненном знаке. Это означает, что, как бы вы ни были разочарованы отсутствием прогресса, вам следует продолжать двигаться вперед.

Ранее были названы три знака зодиака, жизнь которых резко улучшится.