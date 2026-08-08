Не дай собой манипулировать: субботний гороскоп для всех знаков

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 8 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Овна. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Овну сегодня стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня в делах Телец способен на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Телец необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же – его боевой настрой поможет ему сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня в Близнецах может проснуться критик. Причем критичность Близнецов будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Близнецам может казаться, что их замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Близнецов сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что им решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Рака свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах. Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться. Изменить такое положение дел Рак сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня весь день Лев может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Льву вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Лев может сделать сегодня, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня у Девы будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле. Главное – не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям Дева сегодня способна далеко вырваться вперед. Этот день ей стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня у Весов будет обострено чувство справедливости. Они способны грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтут, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо "покачать права", а заодно и поставить обидчика на место. Однако Весы сегодня способны увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Скорпиону сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Скорпион может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

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Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Стрелец хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Стрельце честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня в каких-то вопросах Козерогу для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Козерог рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня в делах Водолей будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Водолею сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня у Рыб день разгребания завалов. Даже если это не было предусмотрено их расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что им придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим "чем-то" окажется рабочий стол, а может быть, Рыбам пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Рыбы сегодня имеют все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное. А вот в общении с окружающими сегодня следует быть очень осторожным в словах и выражениях – может полыхнуть…

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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