Одиночество отступит: три знака зодиака ждут новые встречи 9 августа

9 августа для Овнов, Дев и Рыб может стать днем, когда ощущение одиночества начнёт отступать. По мнению астрологов, прямое движение Венеры поможет этим знакам открыться людям, восстановить старые связи и вновь почувствовать себя частью общества, сообщает Zakon.kz.

По астрологическому прогнозу, пишет издание YourTango, воскресенье может стать для этих трех знаков своеобразной точкой выхода из периода изоляции.



Овен. Представители знака могли отдалиться от окружающих из-за разногласий и ощущения, что их не принимают. Однако 9 августа ситуация может измениться. Небольшой шаг навстречу способен привести к возобновлению дружбы и новым приятным знакомствам.

Дева. Одиночество могло стать следствием излишней принципиальности. В этот день Девам советуют сохранять собственные убеждения, но при этом быть терпимее к чужому мнению. Открытость поможет вернуть в жизнь общение и новые связи.

Рыбы. Представители знака долго могли держать окружающих на расстоянии, пытаясь разобраться с личными переживаниями. Теперь, когда этот период подходит к концу, звезды советуют вновь открыться друзьям и не отказываться от общения.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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